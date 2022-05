Torino Primavera, Coppitelli festeggia la salvezza. Con il futuro da decifrare

Il tecnico romano, in scadenza di contratto, valuterà la sua posizione con la società. Matrimonio da prolungare o no?

LA SALVEZZA - Battere l'Atalanta era tutt'altro che scontato, ma il Torino l'ha fatto di autorità mostrando quel carattere che spesso in stagione aveva avvicinato la squadra di Coppitelli a posizioni più nobili. A metà stagione si era pensato che i playoff potessero essere un obiettivo, vista la costanza di prestazione e di risultati dei granata, che a dicembre a un certo punto erano stati pure al secondo posto in classifica. Ma nel girone di ritorno le cose sono cambiate. Troppi i punti persi per strada, vuoi per qualche disattenzione o per il confronto con squadre più amalgamate. La salvezza è la chiusura di un cerchio per una squadra completamente nuova e che ha dovuto giocare, come giustamente ha detto Coppitelli, 34 partite in trasferta avendo scelto Biella come campo di gioco casalingo.