Torino Primavera, il Cagliari a Orbassano per invertire la rotta

Il Torino Primavera rientra a Orbassano: domani la sfida al Cagliari

Irene Nicola Redattore 21 settembre - 19:00

Vigilia di campionato per il Torino Primavera. I granata, rientrati dalla trasferta di Verona, ritrovano il Valentino Mazzola di Orbassano per la terza partita della stagione tra le mura amiche. Il Toro affronterà come avversario il Cagliari nella gara che prenderà il via domani, domenica 22 settembre, alle ore 11.

Primavera, Cagliari e Torino appaiate: scontro diretto per smuovere la classifica — Torino e Cagliari si scontrano in un momento in cui per entrambe è prioritario provare a invertire la rotta. I granata sono reduci da tre sconfitte consecutive e hanno bisogno di trovare il proprio equilibrio. I risultati stimolano e aumentano la fiducia, il Toro vuole portarli dalla propria parte e smuovere la classifica, ferma a quota 3 punti. Anche il Cagliari ha raccolto poco dopo le prime quattro giornate e come i granata conta 3 punti all'attivo. I sardi sono stati sconfitti nelle prime due uscite, poi hanno vinto con il Verona ma hanno dovuto di nuovo sventolare bandiera bianca contro l'Inter. Così Torino e Cagliari sono appaiate ed entrambe cercano un balzo che potrebbe avvicinare alle porte della top 10 dopo un inizio di stagione tra gli inciampi.

Primavera, con il Cagliari out Tufano e Olsson — Il Torino contro il Cagliari non avrà Felice Tufano in panchina. Il tecnico granata era stato infatti espulso al 75' contro il Verona "per avere, uscendo dall'area tecnica, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale" (motivazione addotta dal Giudice Sportivo). Tufano è stato sanzionato con un turno di stop e quindi osserverà dalla tribuna i granata all'opera contro il Cagliari senza poterli guidare dal campo. Da attendersi infine una nuova configurazione della difesa dopo la partita contro l'Hellas in cui sono stati schierati Bonadiman, Olsson e Desole titolari con il danese centrale. Olsson, espulso per aver fermato una chiara occasione da gol nella ripresa, deve scontare un turno di stop e quindi non potrà guidare la difesa contro i sardi.