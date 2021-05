Torino Primavera, il Cagliari apre una settimana di fuoco: i punti ora scottano

Dopo i sardi i granata sfideranno il Genoa mercoledì e la Fiorentina domenica, si apre una settimana chiave per la salvezza

Roberto Ugliono

Dopo la sconfitta contro la Roma, la Primavera del Torino vola in Sardegna per sfidare il Cagliari. Sabato pomeriggio alle 15 la squadra di Coppitelli andrà a caccia di 3 punti importanti per la salvezza. I sardi sono alla ricerca di risultati che possano dare maggiore tranquillità, visto che la zona playout dista appena 4 punti, non abbastanza per potersi ritenere salvi. Dall'altra il Torino ha riagganciato la Lazio e ha bisogno di fare punti per stare sopra ai biancocelesti, che hanno gli scontri diretti a favore.

CAGLIARI - La trasferta non è delle più semplici. In Sardegna ogni squadra deve faticare per raccogliere punti, perché il Cagliari tra le mura amiche è da sempre molto agguerrito. Uno spirito figlio dei tanti giovani sardi presenti in rosa e del loro senso d'appartenenza. In più la squadra dell'ex Agostini (in granata una stagione senza giocare) ha già dimostrato di essere una formazione molto interessante. Il Cagliari abbina giovanissimi (c'è il 2004 Masala che all'andata mise in grande difficoltà la difesa granata) a giocatori più esperti come l'ex Michelotti e Contini, due fuoriquota che in Primavera fanno la differenza.

TORINO - Dall'altra parte, però, c'è un Torino diverso. Coppitelli sta facendo un ottimo lavoro e la sua squadra ha dimostrato di potersela giocare contro tutti. L'allenatore granata dovrà fare a meno di Cancello - squalificato per il rosso contro la Roma - che nelle ultime gare aveva fatto bene (1 gol e 1 assist nelle ultime due). Ma non cambia la sostanza. Il Torino è squadra e ha un'identità e queste sono le due caratteristiche fondamentali per uscire dalla situazione di difficoltà. Con la riforma Primavera che rischia di saltare, i ragazzi di Coppitelli la salvezza dovranno conquistarsela giornata dopo giornata. I miglioramenti delle ultime partite, le prestazioni contro Roma, Atalanta e Inter sono il miglior biglietto da visita, ma non basta. Ora il Torino deve fare passi in avanti per ridurre quelle piccole amnesie che hanno caratterizzato le ultime sfide e hanno impedito ai granata di fare punti con Atalanta e Roma. Contro il Cagliari la prima possibilità di riscatto. Poi ci sarà il turno infrasettimanale contro il Genoa e la partita contro la Fiorentina il prossimo weekend. Inizia una settimana decisiva per la salvezza. Ogni punto guadagnato o perso potrebbe avere un peso importante.