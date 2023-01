Torino Primavera, in Coppa con il Genoa per rialzare la testa e andare in semifinale

Si fa sempre più sul serio in Coppa Italia. La vittoria di Cagliari ha ingolosito la Primavera del Torino, che ora se la vedrà contro il Genoa. Mercoledì alla 16 la sfida al Grifone per centrare le semifinali. I quarti sono l'ultima gara secca della competizione e quindi i granata di Scurto non devono sbagliare, rimanendo lucidi come sempre mostrato nel cammino di Coppa. Dall'altra parte però c'è un avversario ben più ostico di quanto dica la carta.

Il Genoa è vero che gioca in Primavera 2, ma è storicamente una squadra difficile da sfidare. I rossoblù hanno sempre lavorato bene con il proprio settore giovanile e le squadre sono sempre particolarmente ostiche. La dimostrazione e controprova arriva dal cammino in Coppa dei liguri, che negli ultimi due turni hanno eliminato il Milan e il Sassuolo. Queste due sono entrambe formazioni del Primavera 1 e i neroverdi sono anche la quinta forza del campionato. Ecco spiegato perché al Piola di Vercelli non arriva una formazione da sottovalutare.

Scurto e i suoi ragazzi, però, partono logicamente favoriti sulla carta e dovranno essere bravi a far valere la differenza di campionato sul campo. La Coppa potrà quindi essere anche l'opportunità di reagire dopo la sconfitta di Udine e tornare poi in campionato con un carico di ottimismo in più. Superare l'ostacolo Genoa metterebbe i granata in una situazione decisamente positiva per il futuro. Innanzitutto riporterebbe il Torino in una semifinale di Coppa (dove affronterebbe la vincente di Atalanta-Fiorentina) e inoltre darebbe ancora più lustro alla squadra. Prima però serve vincere e non sbagliare contro un Genoa che è attrezzato per fare bene.