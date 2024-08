Torino Primavera, inizia la stagione: Tufano ritrova la Sampdoria da ex

Torino Primavera ai nastri di partenza: la prima di Tufano è contro la Sampdoria

Irene Nicola Redattore 16 agosto 2024 (modifica il 16 agosto 2024 | 12:01)

Scocca l'ora x anche per il Torino Primavera: la nuova stagione è qui. Domani, sabato 17 agosto, la Primavera granata si presenterà ai nastri di partenza del campionato Primavera 1 con una squadra nuova e con un nuovo condottiero a tenerne le redini, Felice Tufano. Il Toro debutterà in casa, davanti ai propri tifosi, presso l'impianto "Valentino Mazzola" di Orbassano dove è attesa la Sampdoria alle ore 18.30. Per Tufano, storico ex blucerchiato, sarà subito un incrocio con il passato.

Torino Primavera, verso la prima in campionato: da Spiazzo al Mamma e Papà Cairo — Il Torino Primavera si presenta alla prima di campionato avendo scaldato i motori al Mamma e Papà Cairo. I granata avevano già vinto la rassegna nella scorsa edizione e si sono confermati campioni avendo la meglio su Milan in semifinale e Juventus in finale. Alzando il Trofeo del Memorial, il Torino ha chiuso ufficialmente il proprio precampionato. Tufano ha iniziato a plasmare il nuovo Toro, facendo lavorare duramente i granata e indirizzandoli verso i propri metodi di lavoro e verso il nuovo modulo, il 3-5-2. I primi passi sono stati mossi a Spiazzo nel corso del ritiro in Val Rendena, poi le amichevoli di avvicinamento al campionato in cui man mano i granata hanno trovato maggior fiducia e consapevolezze.

Torino Primavera, Sampdoria alla prima giornata: la gara del cuore di Tufano — Ora c'è il primo banco di prova in Primavera 1, la gara d'esordio. La prima è sempre un'incognita e c'è curiosità di vedere come si presenterà ai nastri di partenza anche il Torino. L'avversario è già di tutto rispetto, una Sampdoria che ogni anno si conferma ostica. Questa è la partita del cuore di Felice Tufano, che al Toro è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia e che a Genova in maglia blucerchiata ha un passato importante. La Sampdoria è stata la squadra che per prima ha portato Tufano nel Settore giovanile nel 2008. Lì il neo tecnico granata ha chiuso due cicli quinquennali: dal 2008 al 2013 e dal 2018 al 2023 togliendosi soddisfazioni non solo in Primavera ma anche con le Under. Ora affronterà la Sampdoria da avversario indossando le vesti di allenatore del Torino per iniziare nel migliore dei modi la nuova avventura.