Torino Primavera, inizia l’era Tufano: prima sgambata in città e poi il Trentino

Inizia oggi la stagione 2024/25 per la Primavera del Torino, che - dopo il biennio targato Scurto - comincia sotto la guida di Felice Tufano. Sarà una stagione differente diversa dalle altre, molto più legata a quella della prima squadra sia per questioni di regolamento sia per decisioni della società. La squadra, infatti, avrà lo stesso calendario dei grandi e per questo il ritiro inizia molto prima rispetto al solito. La data d'inizio, in concomitanza con quello della prima squadra non è casuale. La Primavera, infatti, seguirà le orme dei grandi fino alla tournée in Francia, dove per ovvi motivi non andrà il gruppo di Tufano. Oggi, però, è la giornata della prima sgambata stagionale, durante la quale il neo allenatore inizierà a conoscere parte del gruppo in attesa dei rinforzi estivi.