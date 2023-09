Torino Primavera, la futurabilità passerà anche dall’intensità

Il futuro tra i grandi dei giocatori passerà anche da questo. Non è un caso che Dembelé sia andata al Venezia in prestito. Il club lagunare è uno dei migliori per organico della Serie B. Il ragazzo, infatti, ha saputo crescere e migliorare, arrivando a giocare ad alti ritmi. Non è nemmeno un caso che Gineitis sia passato in prima squadra in anticipo. Il lituano quando poi nel finale di stagione è tornato a dare una mano alla Primavera aveva un altro ritmo. E non è nemmeno un caso che chi è andato in ritiro con Juric stia tenendo alto il ritmo in campo: da Ciammaglichella a Dellavalle, passando per Savva. Tutti (più Ruszel) hanno già intrapreso il cammino con Scurto un anno fa e hanno imparato a giocare a un ritmo più elevato.