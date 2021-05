Torino Primavera, la probabile formazione contro l’Inter: ballottaggio Vianni-Cancello

Questi gli undici che Coppitelli dovrebbe schierare nel match delle 13:00 contro l'Inter

LE SCELTE - Il tecnico granata conferma la maggior parte dei giocatori partiti dal 1' di gioco contro l'Ascoli. Tra i pali confermato Sava, mentre nella linea difensiva a quattro ci sarà una sola novità: Foschi al posto di Todisco, quest'utimo infortunato (principio di pubalgia). Dubbio, invece, sulla trequarti. Al momento La Marca è preferito a Horvath, ma qualora l'ungherese dovesse partire titolare, sono due le alternative nel 4-2-3-1: Kryeziu e Karamoko in mezzo, Horvath trequartista con Lovaglio e La Marca esterni, oppure Savini e Kryeziu in mezzo, Karamoko trequartista con Lovaglio e Horvath esterni. Infine, ballottaggio in avanti anche tra Vianni e Cancello, con il primo - al momento - in vantaggio per una maglia da titolare.