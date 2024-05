Torino Primavera, la Sampdoria per tornare a vincere e continuare la corsa playoff

Torino Primavera, contro la Sampdoria tante assenze ma servono i tre punti

Torino e Sampdoria si scontrano nel momento in cui fare punti è vitale per entrambe, per quanto le esigenze di classifica siano diverse. I granata vogliono un posto alla fase finale per partecipare alla lotta scudetto; i blucerchiati invece devono difendersi dal Frosinone per evitare la retrocessione in Primavera 2, essendo penultimi con un margine di soli tre punti sui ciociari. Quindi per il Toro è una sfida assolutamente da non prendere sottogamba, ma da sfruttare invece a proprio vantaggio per voltare pagina dopo il derby. I granata lo avevano già fatto dopo il ko pesante con la Fiorentina, tornando a vincere con il Frosinone; ora contro la Sampdoria lo spirito deve essere lo stesso. Scurto dovrà fare i conti tuttavia con le assenze, a cui se ne aggiungono tre di non poco rilievo: Savva, Dellavalle e Padula. Il cipriota è stato sanzionato con due giornate di squalifica dopo la tensione con Boufandar a fine derby; capitan Dellavalle e Padula salteranno solo la Sampdoria scontando il turno di stop previsto dopo le ammonizioni contro la Juventus. Dunque il Toro non avrà tre titolari, ma sarà chiamato lo stesso a fare di necessità virtù. D'altra parte anche i blucerchiati arriveranno a Orbassano senza il capocannoniere Alesi (6 gol all'attivo) e senza il difensore centrale D'Amore.