Torino Primavera, occhi su Joan Ruiz: l’ex Villareal in prova con i granata

Valutazioni in corso, ma il Torino potrebbe assicurarsi per la Primavera Joan Ruiz del Villarreal. Il giovane centrocampista è in prova con la squadra di Giuseppe Scurto. La società sta valutando se tesserare il ragazzo o meno, che - dopo aver attirato l’attenzione della Roma a gennaio (secondo quanto riportavano media romani) - è finito nel mirino dei granata. Potrebbe essere decisiva per lui partita di oggi contro l’Asti. Nel l’amichevole che si sta disputando a Biella Ruiz è stato schierato da titolare, un modo per testare le sue qualità e prendere una decisione. Scurto lo ha provato come centrocampista centrale, al centro del 4-3-3 schierato contro l'Asti.