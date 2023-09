Torino Primavera, riparte il campionato dopo la sosta: domani la sfida al Monza

Torino Primavera, verso la sfida al Monza: per i brianzoli 3 punti in 2 gare

Ora il Torino ripartirà dal Monza. I brianzoli, neopromossi nel campionato Primavera 1, hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi battendo alla prima l'Empoli per 2-0. Nella seconda uscita invece è arrivato il ko contro l'Atalanta. Per i biancorossi - ora 11esimi a quota 3 punti in classifica - il Toro è quindi la prima occasione per ripartire col piede giusto e ritrovare i tre punti. Anche la squadra di Scurto vuole riassaporare la vittoria dopo l'ultimo pari, dimostrando di aver lavorato sulle i punti di debolezza che hanno consentito al Sassuolo di riprendere in mano il match due settimane fa. A Monza il verdetto del campo.