Torino Primavera, ripresa amara di campionato: i granata devono ritrovarsi

La gara con il Verona ha visto il Torino Primavera ancora rimontato, come contro l'Empoli. Un problema già affrontato che va risolto per il finale di stagione

9 aprile 2024

Avrebbe potuto essere la partita del riscatto dopo la finale di Coppa Italia persa, invece il pareggio con l'Hellas Verona ha lasciato altra amarezza in bocca al Torino Primavera. Il 2-2 maturato al Mazzola è difficilmente digeribile per i granata in virtù del doppio vantaggio acquisito a fine primo tempo e perché anche viziato da disattenzioni. Ma soprattutto non permette di ritrovare quello slancio di cui il Toro avrebbe goduto ritrovando subito la vittoria.

Torino Primavera, con il Verona un pari amaro che non ridà slancio — A livello di pura classifica, il punto con l'Hellas Verona non incide negativamente come avrebbe potuto perché il Milan non approfitta del mezzo passo falso granata e perde a Bogliasco con la Sampdoria, lasciando il sesto posto nelle mani del Toro. Ma non è un equilibrio labile a poter far dormire sonni sereni ai granata nel finale di stagione con il duello con Sassuolo e Milan che prosegue e sarà decisivo in ottica fasi finali. Il pareggio con il Verona lascia qualche interrogativo. Da capire quanto abbiano inciso su una gara a due volti le scorie lasciate della finale di Coppa Italia. Se contro gli scaligeri abbia pesato un calo di morale dovuto alla delusione in Coppa, oppure se abbia inciso qualche calo più strettamente fisico. Ci sono anche però delle difficoltà che si sono ripresentate.

Torino Primavera, seconda rimonta in due gare: un dato che ricorda l'inizio stagione — Tra queste c'è sicuramente il dato legato alle rimonte subite. Un problema che aveva condizionato l'inizio campionato, facendo perdere terreno al Toro e poi era stato risolto con una ritrovata solidità a livello difensivo. Nelle ultime due uscite il pattern si è però ripetuto e la solidità è venuta meno. Contro l'Empoli i granata, dopo aver reagito allo svantaggio ed essersi portati avanti all'ora di gioco, si sono visti agganciare sul 2-2 a dieci minuti dalla fine. Situazione simile contro il Verona, con l'aggravante del doppio vantaggio e di aver subito due gol in 4' sempre nel finale di gara. Non che il Toro poi non abbia provato a vincere la partita e non ci sia andato vicino in extremis, ma è mancata la capacità di gestire la partita e ha pesato anche il contraccolpo evidente dopo il primo gol subito. In queste difficoltà, il Toro è chiamato a ritrovarsi. Perdere terreno in questa fase può voler dire non essere padroni del proprio destino, rischio che i granata non si possono permettere.

