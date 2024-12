Torino Primavera, ritorno alla vittoria in Coppa Italia tra vecchie e nuove conferme

Contro il Parma, in un sedicesimo di Coppa Italia Primavera combattuto e vivo dal primo all'ultimo minuto, il Torino ha dato nuove prove di crescita e maturità. I granata hanno messo in campo tante delle lezioni che Tufano da luglio sta impartendo: identità di gioco prima di tutto, ma anche carattere e lucidità. Così è arrivato il pass per gli ottavi di finale, da disputare a gennaio per la prima volta in trasferta con il Cagliari come avversaria sulla via dei quarti.

Primavera, la Coppa Italia mette in vetrina chi ha giocato meno: Zaia e Cacciamani si prendono la scena

La prima risposta data dal Torino è in realtà una conferma. Il gruppo c'è e sta crescendo compatto. Nei mesi le gerarchie si sono delineate, ma tutti sono importanti e tutti possono essere decisivi. La Coppa Italia in questo senso è sempre stata fin qui un banco di prova. Tufano, dovendo fare i conti con le due competizioni, ha fatto un ampio turnover sia contro la Virtus Entella che contro il Parma. Chi aveva speso tanto ha così rifiatato, chi aveva trovato meno spazio ha avuto per contro l'opportunità di mettersi in vetrina e dimostrare i passi avanti fatti. I gol siglati nei trentaduesimi e nei sedicesimi di finale ne sono testimoni. Con la Virtus Entella erano stati decisivi oltre ad Acar, Zaia (113' all'attivo in campionato) e Tzouliou (68'). Con il Parma un'unica rete, la cui fattura nasce dal cross di Cacciamani, che sta iniziando ad approcciare il passaggio tra Under 18 e Primavera proprio in Coppa Italia, e termina con l'incornata di Zaia. Una situazione, cross da quinto in area per il quinto sulla fascia opposta o per il centrale, provata e riprovata dai granata e già vincente in campionato con altri interpreti ad esempio contro la Lazio. Allora Tufano aveva detto che lui e lo staff lavorano sulle soluzioni insieme al gruppo in settimana ma che poi la possibilità di scegliere come attuare attingendo a un ventaglio di opzioni fa la differenza e spetta ai giocatori in campo. Così è stato anche contro il Parma e il fatto che il messaggio sia ben recepito non solo da chi ha avuto modo di giocare tanto ma anche da chi ha avuto meno spazio in partita è un altro segnale di solidità.