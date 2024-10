Torino Primavera, sabato sarà un derby speciale anche per Tufano

Partito da lontano e arrivato a essere uno degli allenatori più importanti del panorama Primavera, Felice Tufano sfiderà anche il suo passato nel derby di sabato. Lui chiamato dal Torino in estate, ha allenato anche per un biennio nelle giovanili della Juventus. Più di cinquanta panchine con i bianconeri prima di passare al Sassuolo e soprattutto prima di torna alla Sampdoria. La Juventus è stata nel suo destino, non solo per la sua esperienza come tecnico dei bianconeri, ma anche perché nel 2022 ha allenato per la sua unica volta in Serie A proprio allo Stadium contro la Juve. La Sampdoria era rimasta senza allenatore e così la dirigenza chiese a Tufano di occuparsi ad interim dei grandi. In casa dei bianconeri non andò benissimo, ma quella rimane senza ombra di dubbio un'esperienza che ricorderà per sempre.

Tufano e la Juventus, sabato un derby speciale per il tecnico del Torino

Il biennio in bianconero era stato un passaggio importante per Tufano. Un periodo in cui si è confermato come tecnico di livello e ha potuto dimostrare a tutti il suo valore. Fu in quell'esperienza tra l'altro che formò un doppio ex della sfida, quel Moise Kean che era partito proprio dalle giovanili del Toro e aveva concluso il suo percorso con i bianconeri. Per tutte queste motivazioni quello di sabato sarà un derby speciale per Tufano. L'ha vissuto sponda bianconera, ora lo farà sponda granata. Tra l'altro il suo bilancio è perfettamente in pari: vittorie granata e due vittorie della Juve. Adesso la speranza di tutto il mondo Toro è che possa vincere sempre. La distanza in classifica è minima (appena un punto in favore della Juventus) e la sua squadra arriva da un buon periodo. La sosta gli ha fatto perdere un pezzo pregiato (Galantai, infortunatosi in nazionale), ma gli ha permesso di continuare il suo lavoro con un gruppo che sta crescendo di giornata in giornata.