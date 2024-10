Torino Primavera, sfida al Sassuolo: i granata inseguono la quinta vittoria di fila

Il Torino Primavera va a Sassuolo per sfatare un tabù: la vittoria in Emilia manca da cinque anni

Irene Nicola Redattore 26 ottobre - 19:01

Il successo sulla Juventus nel derby, le tre vittorie che lo hanno preceduto e un momento positivo fatto di fiducia e risultati da continuare ad alimentare. Il Torino Primavera torna in campo con ogni buon proposito per un'altra sfida ad alta quota. Domani, domenica 27 ottobre alle ore 13, i granata affronteranno in trasferta il Sassuolo, una delle dirette concorrenti in ottica playoff nonché un'avversaria che nel corso degli anni si è rivelata particolarmente difficile da superare tra le mura amiche.

Torino Primavera, la vittoria a Sassuolo manca dal 2019 — Il Toro va a Sassuolo con un tabù da sfatare. Negli ultimi cinque anni infatti lo stadio Enzo Ricci è stato invalicabile per i granata, che dal 2019 a oggi hanno raccolto un solo pareggio e incassato invece tre sconfitte in terra emiliana. Per trovare l'ultima vittoria a Sassuolo bisogna tornare al 12 gennaio 2019 quando la Primavera allora allenata da Coppitelli sconfisse gli emiliani con un sonoro 3-0 grazie alla doppietta di Millico e al gol di Ferigra. Il successo manca da tanto in Emilia e questo è uno stimolo ulteriore per la Primavera di Tufano, in cerca del quinto successo consecutivo in campionato e intenzionata a ribaltare lo score negativo contro i neroverdi sfruttando le certezze acquisite nelle ultime uscite di campionato. In caso di nuova vittoria, i granata eguaglierebbero la striscia positiva fatta registrare da Scurto nella stagione 2022-2023, terminata al secondo posto.

Torino Primavera, concentrazione e motivazione con il Sassuolo — Nell'ultimo mese di Primavera 1 nessuna squadra ha tenuto il passo del Toro, capace di portare a casa 12 dei 15 punti messi in palio nelle ultime cinque partite e di risalire la china fino al secondo posto in classifica. Dall'altra parte c'è un Sassuolo che si trova all'ottavo posto, alle porte della zona playoff, e che vuole rialzare la testa dopo la sconfitta con il Cagliari. Gli emiliani hanno avuto un percorso diverso rispetto ai granata nella prima parte di campionato. Il Toro ha dovuto superare un momento difficile senza risultati e con quattro ko, il Sassuolo è sempre stato invece molto continuo, alternando pareggi e vittorie, e ha perso la prima partita della stagione solo settimana scorsa contro il Cagliari a due mesi dal via. Grazie a un rullino infallibile, la Primavera di Tufano ha recuperato terreno e superato gli emiliani nell'ultimo mese. Ora le strade di Torino e Sassuolo si incrociano e sarà uno scontro diretto in piena regola: i granata hanno 15 punti all'attivo e i neroverdi ne contano 13. Al Toro servirà concentrazione e motivazione. E chissà che il gol di Njie in prima squadra non possa essere ulteriore fonte d'ispirazione vedendo quanto lontano può portare il cammino in Primavera.