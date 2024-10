Torino Primavera: tra turnover e voglia di riscatto, si riparte in Coppa Italia

Riparte il cammino in Coppa Italia per la Primavera di Felice Tufano

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 30 ottobre 2024 (modifica il 30 ottobre 2024 | 18:31)

La scorsa stagione la finale di Coppa Italia poi persa aveva lasciato l'amaro in bocca. Adesso tanto è cambiato per la Primavera del Torino, a partire dalla panchina, e l'obiettivo è ancora da fissare. Come sempre sarà il cammino e la stagione a determinare dove potrà arrivare la squadra di Tufano, ma l'avvio è decisamente agevole. La prima dei granata sarà in casa contro la Virtus Entella, una partita sulla carta agevole e che il Toro può portare a casa, anche perché fin qui ha dimostrato di avere valori intessanti.

Torino Primavera: tra tournover e voglia di riscatto, riparte il cammino in Coppa Italia — Contro i liguri sarà tournover anche obbligato per Tufano, ma non è un problema. L'allenatore dei granata ha sempre spiegato che lui vuole tenere tutti in considerazione e tutti sono importanti. Per questo motivo, considerando che in molti saranno a Roma con la prima squadra, ci saranno anche scelte obbligate in campo. I big non ci saranno, ma questa è una squadra con tanti leader e tante risorse. La chance, per chi scenderà dal primo minuto, sarà grossa, perché potranno dare risposte importanti a Tufano. La prima è quella di non prendere sottogamba l'avversario e cercare di non inciampare nei classici passi falsi contro le squadre meno attrezzate. La differenza tra i due organici è ampia e per questo c'è da aspettarsi un Toro che vinca la gara e anche in modo agevole.

Poi ci sarà la voglia di riscatto. La sconfitta contro il Sassuolo è alle spalle e ha lasciato l'amaro in bocca per come sia arrivata. Contro la Virtus Entella sarà l'occasione per ripartire da zero e riprendere il cammino interrotto dal KO in Emilia-Romagna. La sensazione è che questa squadra abbia le carte in regola per fare un'ottima stagione. C'è poi da aggiungere la grande attenzione che Vanoli sta riponendo alla Primavera e questo non può che essere uno stimolo in più per chi scende in campo.