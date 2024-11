Torino Primavera, trasferta ligure: scontro diretto in zona playoff contro il Genoa

Il Torino di Tufano va a Genova per sfidare il Grifone nell'ultima gara prima della sosta in programma domenica alle 13

Irene Nicola Redattore 9 novembre - 09:31

Ultimo impegno prima della sosta nazionali per il Torino Primavera. Dopo aver disputato le ultime due gare in casa tra Coppa Italia e campionato, i granata di Felice Tufano vanno in trasferta lasciando Orbassano. Il Toro è atteso in Liguria dal Genoa per l'undicesima giornata di campionato, in programma domenica 10 novembre alle ore 13 presso lo Sciorba Stadium di Genova.

Torino Primavera, con il Genoa è scontro diretto in ottica playoff — Genoa-Torino è uno scontro diretto tra due formazioni che stanno coltivando ambizioni d'alta classifica. Il Toro ha intrapreso un cammino quasi perfetto da fine settembre, arrendendosi solo al Sassuolo in trasferta e vincendo tutte le altre cinque partite proposte dal calendario. L'ultima contro l'Udinese, con i granata vittoriosi solo 1-0 ma in realtà in controllo della gara dal primo all'ultimo minuto senza mai rischiare. Anche il Genoa sta prendendo quota. Il Grifone non è sempre stato continuo nelle uscite più recenti, ma ha saputo raccogliere risultati positivi anche contro avversari difficili vincendo ad esempio con la Fiorentina o costringendo la Lazio al pari. Nell'ultimo turno la squadra di Jacopo Sbravati, chiamata a riscattarsi dopo il ko con il Sassuolo, ha battuto l'Atalanta rilanciandosi in zona playoff. Torino e Genoa arrivano così allo scontro diretto a distanza minima l'una dall'altra. I granata occupano il sesto posto e ultimo posto utile in ottica playoff con un bottino di 18 punti ma vogliono vincere perché con un successo potrebbero proiettarsi, a seconda dei risultati degli altri campi, fino all'attuale secondo posto, distante appunto tre lunghezze. I rossoblù inseguono al decimo, ma accusano solo un punto di ritardo dal Toro e quindi hanno come obiettivo lo sgambetto per entrare in zona playoff.

Torino Primavera, il Genoa per confermarsi in crescendo e chiudere bene prima della sosta — Per il Torino la sfida al Genoa è l'occasione per fare ulteriori passi nel percorso di maturità su cui Tufano sta tanto insistendo. Il tecnico granata sta plasmando una squadra competitiva e combattiva, a cui chiede un ulteriore passo avanti nel mantenimento dei risultati e nella loro gestione. Contro l'Udinese lezione appresa, senza rischi; contro il Genoa si attende lo stesso tipo di atteggiamento. Tufano conosce bene il Grifone, affrontato tante volte nel corso della lunga carriera in Primavera 1 e tante volte ancora da avversario in qualità di tecnico della Sampdoria nel derby della lanterna. Il Torino ha infine un trend positivo da alimentare in Liguria: in casa rossoblù i granata sono imbattuti dal 2021.