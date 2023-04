Torino Primavera, Savva da Cipro con furore: Scurto si gode la sua crescita

Il suo primo gol in Primavera è stato decisivo per la vittoria del Torino contro il Sassuolo, Zanos Savva ha scelto una partita molto delicata per sbloccarsi con i granata. Lui, cipriota classe 2005, era arrivato in estate al Torino e allenamento dopo allenamento è maturato, fino a prendersi una maglia da titolare con Scurto. Prima, però, si era fatto le ossa in Under 18 agli ordini di Asta (con cui ha raccolto 15 presenze, 7 gol e 4 assist).

Torino, Savva e il primo gol in Primavera: i granata credono in lui

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il cipriota sarebbe anche vicino alla firma del suo primo contratto da professionista che lo legherebbe ai granata per i prossimi tre anni. Al momento la firma non sarebbe in realtà così vicina, ma qualcosa si muove. Sul ragazzo il Torino sta puntando forte e la dimostrazione è proprio la titolarità ormai fissa di Savva in Primavera, con il ragazzo che così ha aumentato il proprio minutaggio ed è migliorato di conseguenza. I passi avanti si sono visti. Zanos sta imparando a sfruttare la sua fisicità e le sue capacità atletiche. Con il tempo sta migliorando anche dal punto di vista atletico. È sicuramente presto per poter dire che cosa aspettarsi da lui, ma le impressioni che sta lasciando sono positive: qualcosa di interessante c’è. Proprio per le sue caratteristiche fisiche sembra un giovane su cui si possa fare un buon lavoro. Il tempo è dalla sua. Da sottoleva sta aumentando il suo minutaggio in Primavera, ora deve continuare a dimostrare di meritarsi lo spazio che Scurto gli sta dando, diventando sempre più decisivo con i granata. Il lavoro è ben impostato.