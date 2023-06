Torino Under 15, il bilancio di fine stagione: playoff meritati per i torelli 2008

Under 15, i profili tra i granata classe 2008

Diversi i profili che si sono messi in luce nel corso dell'annata, facendo intravedere un potenziale da sviluppare negli anni successivi di Settore giovanile. Tra i più positivi impossibile non menzionare il reattivo portiere Francesco Cereser, inamovibile per Della Morte (non ha mai saltato un minuto in campionato) e attenzionato anche dalla Nazionale Under 15. Stagione maiuscola anche per capitan Andrea Luongo, trequartista e riferimento offensivo dei 2008: si è distinto per duttilità, fiuto del gol (8 il bottino complessivo, è il miglior marcatore tra i torelli) e personalità, doti che lo hanno fatto entrare nei radar della Nazionale. Cereser e Luongo sono stati il punto di riferimento dell'Under 15, ma non gli unici a emergere. Da segnalare infatti la costanza e la crescita dei terzini Emanuele Schembre e Nicolò Berto, così come la puntualità degli interventi difensivi di Riccardo Bianchi, Nicolò Quattrocchi e Nicolò Parisotto. In attacco positiva anche la stagione di Gabriele Falasca, secondo miglior marcatore dei torelli con 4 reti all'attivo, e di Riccardo Sheji. C'è poi chi nel tempo ha saputo conquistarsi più spazio come i centrocampisti centrali Mattia De Lucia e Cristian Turola, quest'ultimo autore di una splendida rete dalla distanza che ha provato a dare speranza ai granata ai playoff. Degni di menzione infine due sottoleva, Sebastiano Costantino e Moise Antonelli, che pur essendo 2009 di La Rocca hanno collezionato quasi 1200' in due in Under 15 ben figurando con i più grandi.