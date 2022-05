Torino Under 15, stagione ad alti livelli: granata tra le prime otto d’Italia

Non può che essere estremamente positivo il giudizio sulla stagione dell'Under 15 granata, chiusa tra le migliori otto formazioni d'Italia. I torelli, allenati nell'ultimo biennio da Antonio La Rocca, arrivavano da due anni in cui non avevano praticamente mai giocato causa Covid, se non amichevoli. Lo scorso anno è arrivato La Rocca, che ha saputo creare un gruppo coeso, facendo di necessità virtù e sfruttando lo stop per lavorare tanto sulla tecnica. Restava tuttavia l'incognita dell'agonismo, della gestione delle partite e di un intero campionato. Una volta iniziati gli impegni ufficiali, il Torino si è invece messo subito in grande mostra superando le aspettative.

I granata classe 2007 hanno disputato un'annata di livello, sempre in lotta per le posizioni di vertice. La fase a gironi è stata quasi perfetta. Il Toro è stato a lungo capolista nel girone A e ha chiuso poi il campionato terzo, dopo una lotta serrata con Monza e Cagliari. Lo score finale parla da sé: 36 punti in 18 partite, suddivisi in 11 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Le fasi finali erano la ciliegina sulla torta di una stagione già ottima. Ai torelli va il merito di aver battuto il Cagliari, squadra che li aveva scalzati dal secondo posto nel girone, agli ottavi. Qualche rammarico in più per i quarti con la Fiorentina, dove è arrivata invece un'eliminazione che comunque non toglie i meriti alla stagione dei granata.