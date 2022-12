Torino Under 16, granata terzi con qualche rimpianto e in piena lotta per la vetta

Under 16, il bilancio della prima metà di stagione

I 2007 granata, passati dalla guida di Antonino La Rocca a quella di Marco Veronese, e ora impegnati nel campionato Under 16, hanno dimostrato di poter ripartire da dove si erano interrotti, rimanendo sempre in lotta per le posizioni di vertice. Al termine del girone di andata i torelli si piazzano al terzo posto, un bronzo provvisorio che lascia in realtà più amaro in bocca che soddisfazione. Sì, perché con un avvio folgorante (tre vittorie su tre e cinque risultati utili nelle prime cinque gare) il Torino era lanciato in vetta. Poi c'è stato un calo nella seconda metà nel girone d'andata e l'Under 16 granata ha perso qualche punto di troppo, portando a casa appena 2 punti in 4 giornate. Una flessione di rendimento che non ha inciso troppo sul piazzamento in classifica - la vetta è lontana appena 2 punti e c'è tutto il girone di ritorno da disputare - ma che ha privato i torelli della vetta. Non un campanello di allarme al momento, ma sicuramente una pagina da girare per ripartire e ritrovare quella continuità che è sempre stata l'elemento di forza del gruppo dei 2007.