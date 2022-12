Torino Under 17, alti e bassi nel girone d’andata: per i playoff serve più costanza

Alti e bassi nella prima parte di stagione dell'Under 17. I torelli classe 2006, passati dalla guida di Franco Semioli a quella di Aniello Parisi, hanno archiviato il girone di andata e salutato il 2022 con la prima partita del girone di ritorno. Al momento si trovano al sesto posto in classifica, a 5 punti dal quinto, ultimo slot valevole per l'accesso ai playoff di fine stagione.

La stagione dei torelli è partita nel modo migliore, con le prime quattro gare disputate chiuse con tre vittorie e un pareggio. Un avvio fulminante, che aveva piazzato i granata nelle zone più alte della classifica. I mesi di settembre e ottobre sono stati quindi estremamente positivi. A novembre la situazione si è tuttavia ribaltata. Il calendario sicuramente non ha aiutato, visti i numerosi scontri tra big, e sono arrivati 0 punti. Una battuta d'arresto significativa, che pian piano ha fatto scivolare i granata in classifica. A dicembre è arrivato poi il tempo del riscatto, con 6 punti all'attivo guadagnati grazie alle vittorie su Sassuolo e Pisa. Nella prima parte di stagione all'Under 17 è mancata quindi continuità. Un fattore determinante che i torelli dovranno ricercare con insistenza nel girone di ritorno, per tentare di colmare il gap con la zona playoff. 5 punti non sono irrecuperabili, ma non è comunque una distanza risicata. Trovando continuità di risultati, i granata possono inserirsi nella lotta ma servirà costanza.

Under 17, i profili dei torelli

Tra vecchia guardia e nuovi volti, diversi giocatori hanno avuto modo di mettersi in mostra nella prima parte di stagione. Nel reparto arretrato è prevalsa la continuità rispetto alla scorsa stagione. Due i punti di riferimento inamovibili per Parisi: il portiere Bellocci e il terzino Muratore, entrambi scelti in ogni occasione dal 1'. Solida la coppia di centrali Sardo-Desole, che già aveva bin figurato in Under 16 e si sta confermando affiatata. A centrocampo spicca la regia di Rossi, autore peraltro di tre gol e secondo miglior marcatore dei granata; affianco a lui una novità portata dal mercato, lo svedese Mahari, che ben si sta inserendo nei meccanismi di gioco di Parisi. Determinante infine un ulteriore innesto di Ludergnani per le dinamiche del reparto offensivo. Stiamo parlando del trequartista moldavo Perciun, autore di ben cinque gol e capocannoniere dei torelli.