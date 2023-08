UFFICIALE: Lorenzo Abati è un nuovo giocatore del Torino Primavera

Nuovo ingresso nel Torino Primavera. La società granata comunica di aver acquistato dalla SPAL Lorenzo Abati, portiere classe 2004. Cresciuto inizialmente nelle giovanili del Cesena, Lorenzo Abati è arrivato a Ferrara nella stagione 20/21, dove ha poi fatto tutta la trafila nel settore giovanile ferrarese. Entrato nel giro della prima squadra, non ha mai esordito in Serie B con la casacca della SPAL. Per lui ora si apre una nuova pagina della sua vita sportiva col Torino Primavera.