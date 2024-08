UFFICIALE – Ousmane Gueye è un giocatore del Toro: si unirà alla Primavera

Nuovo rinforzo per la Primavera del Torino, il club granata ha chiuso per Ousmane Gueye, difensore nato nel 2006 e di nazionalità italiana. Il responsabile del settore giovanile, Ruggero Ludergnani, ha prelevato il calciatore che lo scorso anno ha militato nel Pisa, partecipando al campionato Primavera 2 e totalizzando 23 presenze. Il giovane difensore italiano si è già unito alla squadra Primavera per le partite del memorial "Mamma e Papà Cairo" in corso in questi giorni. Di seguito il comunicato ufficiale del Torino FC sull'acquisto di Ousmane Gueye: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Ousmane Gueye, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Gueye, classe 2006 e di nazionalità italiana, lo scorso anno ha giocato nel Pisa, disputando il campionato Primavera 2 e collezionando 23 presenze".