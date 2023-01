UFFICIALE – Simone Servalli è un nuovo giocatore della Primavera

Primo innesto per la Primavera del Torino in vista della ripartenza in campionato. Si tratta di Simone Servalli, portiere classe 2004, che da oggi - giovedì 5 gennaio - è diventato ufficialmente un nuovo giocatore granata. Il Torino era alla ricerca di un secondo portiere che potesse affiancare il titolare Pietro Passador nella seconda metà di stagione, mossa che permette contemporaneamente il passaggio di Hennaux in Under 18 nella rosa di Antonino Asta. Il club granata ha scelto di puntare così su Servalli, prelevandolo dal Pescara a titolo definitivo. A renderlo pubblico, un comunicato sul sito ufficiale del Torino.