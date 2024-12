Under 15, Torino-Bologna 1-4: la rimonta granata non riesce

Il gol di inizio ripresa che accorcia le distanze e porta il risultato sull'1-2 illude, seconda sconfitta di fila per l'Under 15

Irene Nicola Redattore 15 dicembre - 14:27

Seconda sconfitta consecutiva per il Torino Under 15. I granata di Catto, reduci dal pesante ko nel derby, hanno affrontato la terza forza del girone, il Bologna. La partita si mette in salita già nel primo tempo, chiuso con due reti da recuperare. La ripresa in avvio sembra poter dare una scossa al Toro con il gol che accorcia le distanze dopo 1', ma il Bologna risponde immediatamente con l'1-3 e smorza il tentativo di rimonta granata trovando il poker nel finale.

Under 15, Torino-Bologna: il primo tempo — Torino e Bologna mettono pressione l'una all'altra sin dalle prime battute di gara. I primi ad affacciarsi alla porta avversaria sono i granata che tentano di sfruttare le incursioni di Velaj e Amico, la risposta dei felsinei arriva poco dopo con Agosto che due volte si allunga tenendo la porta inviolata. Al quarto d'ora cambia il risultato. Il Bologna si è fatto più insistente negli ultimi minuti e alla lunga trova il varco per andare in vantaggio: i rossoblù si riversano nell'area granata, conclusione a botta sicura contro Agosto che mura ma non trattiene, il pallone torna al centro dell'area dove arriva Manzin per il tap-in da distanza ravvicinata. I granata provano a reagire e si affidano ad Amico che si incunea in area e calcia col mancino contro Nobili, colpito in pieno e non superato; subito dopo Albano tenta la conclusione dalla distanza, ribattuta, Barolo si avventa sul pallone da posizione defilata ma trova un tiro-cross centrale per la presa del portiere felsineo. Il Bologna resta comunque in controllo e al 27' affonda nuovamente con un contropiede lampo che gela il Torino: Deffo in corsa sorprende i granata, poi calcia angolato da posizione defilata e sigla lo 0-2. Negli ultimi dieci minuti di tempo il Torino si fa più propositivo con le discese di Albano e Amico, ma non riesce a essere particolarmente incisivo sottoporta e ad accorciare le distanze.

Under 15, Torino-Bologna: il secondo tempo — Alla ripresa il Torino cerca subito l'attacco e fa bene perché dopo appena 60'' trova la rete dell'1-2. Incursione veloce dei granata, la palla arriva al limite dell'area dove è solo per calciare Tonon, che va diretto al tiro e insacca sotto la traversa. La gioia dura troppo peco però con il Bologna che impiega altri 60'' a ristabilire le distanze: il colpo di testa di Coscia sorprende in toto la difesa granata e vale l'1-3. Sotto di due gol, Catto opera i primi due cambi della partita al 50': fuori Gambino e Velaj, dentro Cattaneo e Chioccarelli. Il Torino attacca ma non sempre con la giusta cattiveria, il Bologna va in gestione complice il doppio vantaggio e quando si allunga è sempre pericoloso. Si combatte colpo su colpo: Albano mette alla prova Nobili con un tiro forte ma centrale, in due tempi il portiere rossoblù fa suo il pallone; Deffo poco dopo manca un tap-in clamoroso. Terzo cambio per il Torino al 58': fuori Barolo, dentro Castrignano. Quando i granata dovrebbero provare a dare il tutto per tutto, esce fuori invece il Bologna che mette la freccia e chiude la partita. Così al 68' arriva l'1-4 di Deffo, autore di una doppietta personale. Immediati gli ultimi cambi di Catto: Piro prende il posto di Tonon, Vagnati quello di Albano. Proprio Piro ha un'occasione nel finale, un tap-in al volo che sfuma sul fondo. Al Cit Turin finisce 1-4, i tre punti sono del Bologna

Under 15, il tabellino di Torino-Bologna — TORINO-BOLOGNA 1-4

Marcatori: 15' Manzin (B), 27' Deffo (B), 41' Tonon (T), 42' Coscia (B), 68' Deffo (B)

TORINO (3-4-3): Agosto; Morra, Scheda, Isoldi; Santagata, Gambino (50' Cattaneo), Tonon (69' Piro), Barolo (58' Castrignano); Albano (69' Vagnati), Velaj (50' Chioccarelli), Amico. A disposizione: Chekh, Piro, Buffone, Pecorari, Bagnati, Pautassi. Allenatore: Catto

BOLOGNA: Nobili; Cenacchi (58' Del Bianco), Mezzetti, Coden (58' Barbieri), Angelini, Bertuzzo (82' Ardeni), Coscia, Agostino, Manzin (58' Monti), Lima Ramalho, Deffo (76' Liberti). A disposizione: Capra, Calvagna, Cornacchione. Allenatore: Silva