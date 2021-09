Under 15, Torino-Sampdoria 2-0: esordio con vittoria per La Rocca

Contro i blucerchiati i granata raccolgono un 2-0, che garantisce la prima vittoria in campionato alla prima uscita

SECONDO TEMPO - Si riparte dall'1-0 a favore dei ragazzi di La Rocca, che giocano il primo pallone. La Sampdoria è più compatta in avvio, prova a tenere in mano la manovra e a sfruttare le incursioni di Montuori e di Rosciglione, che rischia di pareggiare. La Rocca spende così i primi cambi, buttando nella mischia Vanegas, Bosco e Syll per Gai, Spadoni e Carreri. Le scelte del tecnico pagano: al 50' Finizio mette in mezzo all'area un cross perfetto che pesca la testa di Syll, entrato da appena 3'. 2-0 Toro. Al 54' però cambiano le carte in tavola, con il rigore assegnato ai blucerchiati dopo il fallo in area di Casadei . Per la Samp in battuta ci va Malanca, Anino però non sbaglia: si allunga a destra e sventa il possibile 2-1 con un gran colpo di reni. Dopo il brivido, i granata tornano in controllo della partita, contenendo grazie a capitan Gallo e ancora ad Aninoanche gli ultimi spunti della Sampdoria.