Under 15, la top 3 di Torino-Sampdoria 2-0: Finizio tuttocampista, Anino muro

I migliori dopo la vittoria contro i blucerchiati: tre punti all'esordio per La Rocca

Irene Nicola

L'Under 15 di Antonio La Rocca fa il suo esordio in campionato battendo per 2-0 la Sampdoria di Matteo Pastorino. Un risultato che avvia nel migliore dei modi la stagione dei torelli, che erano attesi in campo dopo lo stop della scorsa stagione per Covid.

FINIZIO: Spende tantissime energie sulla fascia sinistra, dal primo minuto fino all'ultimo. Il suo apporto è fondamentale per l'offensiva vista la sua precisione sui cross e l'abilità nel duello fisico. Quando serve coprire però non si tira indietro. La bontà della sua prestazione è ripagata dall'assist che confeziona per il raddoppio Syll, un cross dalla sinistra millimetrico che trova l'incornata del compagno.

ANINO: Nel primo tempo non viene sostanzialmente impegnato, se non in un paio d'occasioni, in cui in ogni modo mantiene la sua sicurezza. Nella ripresa invece è lui l'mvp. Prima si supera quando è chiamato a tenere la porta inviolata dopo il rigore assegnato alla Samp. Un colpo di reni che annichilisce le speranze di rimonta dei blucerchiati, sul finale vola ancora per evitare il 2-1.

AQUAH: In mezzo al campo fa la differenza con la sua fisicità. Schierato come mezzala a sinistra, il numero 8 granata riesce a imporsi sugli avversari blucerchiati. Nel finale, quando Casadei sembra più in difficoltà dopo l'errore che ha concesso il rigore, alza i giri a sostegno dei compagni di reparto, evitando gli ultimi urti della Samp.