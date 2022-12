Under 15, Torino-Sampdoria 2-1: i granata vincono grazie a una partenza sprint

Il Torino Under 15 trova il successo con una partenza lampo e due gol in 7', poi difende i tre punti nella ripresa

Irene Nicola

Il Torino porta a casa ancora un successo, il terzo consecutivo, mettendo al sicuro la zona playoff. I torelli di Della Morte vincono contro la Sampdoria grazie a una partenza sprint, con due gol in 7'. Poi quando i ritmi calano nella ripresa, i granata reggono l'urto e non si fanno sorprendere da un'arrembante Sampdoria guadagnando tre punti importanti. L'Under 15 evita così l'aggancio in classifica proprio dei blucerchiati, il cui obiettivo era colmare il gap dai granata e dalla zona playoff.

Under 15, Torino-Sampdoria: le scelte — Ivano Della Morte si affida al 4-2-3-1 per sfidare la Sampdoria. Cereser tra i pali, davanti a lui la coppia di centrali formata da Bianchi e Parisotto, terzini Turola e Berto. De Lucia e Tuzzolino gestiscono le operazioni a centrocampo. Dietro alla prima punta Falasca spazio invece a Taraglio, Calderone e Manduca.

Under 15, Torino-Sampdoria: il primo tempo — La partita dell’Under 15 parte in discesa. Bastano 120’’ ai granata per trovare la via del gol, quando sugli sviluppi di un piazzato Taraglio si gira bene e di testa batte Musio. I granata non si siedono sul vantaggio e rischiano di sfiorare il bis poco dopo, con un Calderone in stato di grazia. Il 10 granata prima fa tremare la traversa con un destro a giro sul secondo palo, poi si ripete con un’altra acrobazia, siglando questa volta il 2-0 con una rovesciata da applausi. La Sampdoria è meno propositiva, ma inizia a farsi vedere al quarto d’ora con Scarfò che spara alto un rigore in movimento. A quel punto i blucerchiati mettono il turbo e trovano al 19’ il gol che accorcia le distanze: D’Amore arriva a rimorchio su un corner conquistato dalla Sampdoria e con un tap-in sigla il 2-1. Il Torino resta comunque più compatto e propositivo. Non a caso sono i granata ad andare più volte vicino al terzo gol, con Parisotto che alla mezzora centra in pieno il palo e Manduca che di testa conclude di poco alto. I bluerchiati però si fanno sotto negli ultimi minuti del primo tempo: Sitholo spreca un rigore in movimento sparandolo alto sopra la traversa, Svietkin viene murato da Cereser. Entrambe le occasioni sfumano e così si va a riposo con i granata in vantaggio.

Under 15, Torino-Sampdoria: il secondo tempo — Alla ripresa subito tre cambi per Della Morte. Quattrocchi sostituisce Turola, Luongo prende il posto di Tuzzolino e Antonelli si piazza al centro dell’attacco dando il cambio a Falasca. I granata riprendono da dove hanno cominciato, sfiorando la rete con De Lucia, murato sul più bello. Al 49’ altra sostituzione per i torelli, Costantino fa il suo ingresso in campo al posto di Manduca. La partita si arena su un sostanziale equilibrio, senza grossi brividi da entrambe le parti. Della Morte prova a intervenire dalla panchina, mettendo nella mischia anche Bonacina e Schembre. Nel finale la Sampdoria prova a spaventare i torelli, che reggono l’urto compattandosi in difesa rinunciando però a una buona dose di pericolosità in fase offensiva. Solo negli ultimi minuti arriva qualche squillo granata, con Bonacina appena entrato che si mangia le mani in due occasioni. E in extremis Parisotto salva la vittoria intervenendo in sivolata su un tentativo blucerchiato che sorprende totalmente i granata. Poi non c'è più tempo, al Cit Turin vince il Torino.

Under 15, Torino-Sampdoria: il tabellino — TORINO-SAMPDORIA 2-1

Marcatori: 2’ Taraglio (T), 6’ Calderone (T), 19’ D’Amore (S)

TORINO (4-2-3-1): Cereser; Turola (41’ Quattrocchi), Parisotto, Bianchi (66’ Schembre), Berto; De Lucia, Tuzzolino (41’ Luongo); Taraglio, Manduca (49’ Costantino), Calderone (61’ Bonacina); Falasca (41’ Antonelli). A disposizione: Bassani, Moretti. Allenatore: Della Morte

SAMPDORIA (3-4-1-2): Musio; Scarfò, Scandi, D’Amore; Zanini, Sitholo, Terranova, Parodi; Forte; Pellegrini (59’ Mirto), Svietkin. Adisposizione: Condorelli, Tamberi, Sitholo, Puccio, Rossano. Valenza, Sodini, Porta. Allenatore: Ferri

Ammoniti: 7’ Scarfò (S)