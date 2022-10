Under 16, Juventus-Torino 2-2: una grande chance sprecata

Il commento del derby giovanile al centro sportivo bianconero di Vinovo

Gualtiero Lasala

Il Torino di mister Veronese è arrivato al centro sportivo di Vinovo per un derby molto importante: i granata ci sono arrivati da capolisti con 9 punti realizzati in tre partite, contro una Juventus subito a ridosso con 7 punti. La sfida è terminata 2-2, con una grande chance per il Toro di portare a casa il risultato, vista anche la superiorità numerica nel secondo tempo, ma i granata non sono riusciti ad andare oltre il pareggio.

Il match comincia con un Toro propositivo, ma la prima occasione è della Juve: Merola approfitta di un contropiede favorevole, ci prova col destro ma non inquadra la porta di poco. Il Torino prova scuotersi con una bella iniziativa del terzino sinistro, Finizio, che serve poi Conte fuori area: ne esce un tiro debole, ma l'occasione era reale. Al settimo minuto il pressing del Toro paga: bell'assist in mezzo all'area di Sandrucci che libera col tacco Carrieri, che spara il destro sotto la traversa. Un'ottima azione dei ragazzi di Veronese. La reazione della Juventus arriva dopo tre minuti, dopo una bella combinazione al limite dell'area e il tiro di Bellino, che però finisce ampiamente fuori non impensierendo Anino tra i pali. Brividi sulla schiena dei granata al tredicesimo minuto, quando un tiro di Merola va a pochi centimetri dal palo: Juventus molto pericolosa, che prova a non arrendersi. Il Toro, dopo il gol, si è contratto un po'. Al minuto 20 arriva infatti il pareggio bianconeri: da un calcio d'angolo, in una mischia spunta il solito Merola, che deve solo appoggiare in porta, facendo sfumare il vantaggio granata. Alla mezz'ora è ancora Merola che mette paura al Toro, di nuovo da calcio d'angolo: colpo di testa insidioso, che sfiora il palo rischiando di mandare la Juventus in vantaggio. Dopo un minuto, bella azione sempre di Yamoah sulla destra, che serve al centro Bellino. Il numero 8 bianconero con una sforbiciata volante colpisce la traversa. Al 34' una traversa incredibile anche per il Toro: Conte, lanciato perfettamente da Finizio, cerca di superare il portiere della Juventus con un pallonetto. Sembra tutto perfetto, la sfera colpisce la il legno. Prima della fine del primo tempo, un cartellino rosso per la Juventus: errore del portiere, con il Toro che riconquista palla: l'estremo difensore, Radu, interviene in maniera scomposta e in ritardo, meritandosi l'espulsione.

Il secondo tempo comincia con una pressione del Toro evidente, per cercare di far fruttare subito la superiorità numerica. La prima chance arriva dopo 4 minuti, con il tiro di Syll, che trova la risposta del portiere. Ma la Juventus non rimane a guardare e un minuto dopo è il solito Merola che prova il tiro con il destro, trovando una super risposta di Anino, che ha evitato il peggio. Al decimo minuto la Juventus passa in vantaggio, incredibilmente, con un contropiede da manuale. Palla lunga per Lontani, che semina tutti e segna. Al 25' un'occasione più unica che rara. La palla finisce sui piedi di Conte dopo un errore difensivo clamoroso della Juventus, ma l'attaccante si fa ipnotizzare dall'estremo difensore che salva il punteggio per i bianconeri. Ma dopo due minuti arriva il gol non ti aspetti: tiro cross di Finizio da posizione molto defilata, la traiettoria inganna il portiere e si insacca in porta. Un pareggio un po' fortunato ma comunque meritato. Al 30' una chance enorme non sfruttata ancora da Conte, dopo una discesa bellissima di Borgna: palla sul piede e porta spalancata, incredibilmente fuori. La sfida termina così, con qualche occasione granata ma un pareggio che in fondo è stato giusto.