Under 16, Torino-Bologna 1-2: granata sconfitti allo scadere

Il Torino ha voglia di riscatto dopo il derby e lo fa vedere sin da subito. I frutti arrivano presto, già all'8' con i granata in pressing per mandare i felsinei in affanno. Azione veloce sulla destra, poi la conclusione contro Urici che mura ma non respinge; il pallone resta nei pressi della linea di porta dove accorre Boulifi che con un tap-in gonfia la rete. 1-0 al Cit Turin. L'esultanza dei granata è rabbiosa, l'intensità resta alta e subito dopo Colantoni sfiora il bis provando a sfruttare un'altra respinta incerta di Urici. Il Bologna si riassesta e cerca a sua volta uno strappo principalmente con la punta Andolina, che sfida a viso aperto Pierro senza però avere la meglio. Nel complesso è più pericoloso il Torino rispetto al Bologna, che però ha il merito di riaggiustare la partita al 27' a metà frazione con una discesa in velocità che trova impreparati i granata: Andreotti affonda sulla destra, poi arrivato a fondo campo trova un cross teso che diventa tiro perché si insacca sul secondo palo prima che uno degli attaccanti debba appoggiare in porta il pallone. 1-1. Gli ultimi dieci minuti di frazioni sono combattuti. I granata si allungano trascinati dalla spinta di Savant Ros a destra senza però arrivare con il giusto tempismo per il tap-in; anche i felsinei si giocano la carta della velocità ma non causano grattacapi a Salaroglio. Al 37' prova Antonelli a rompere l'equilibrio con una conclusione dalla distanza dopo essere avanzato fino alla trequarti: mancino per un soffio sul fondo e applausi dalle tribune; segue il colpo di testa di Pierro su corner battuto da Marangon, non trova lo specchio. Si va a riposo con un gol a testa ma con il Torino che chiude in crescendo.

Under 16, Torino-Bologna: il secondo tempo

Alla ripresa il Bologna ha un'occasione clamorosa, un colpo di testa di Andolina su cui è miracoloso Salaroglio, bravo anche a rialzarsi per rifugiarsi in corner sulla ribattuta. I granata concedono qualche imbucata ai felsinei, ma sono anche propositivi e appena possono si lanciano all'offensiva. Si resta sull'1-1 con il Toro che poco prima al 57' deve fare i conti con una tegola importante. Boulifi resta a terra dopo un contrasto in cui ha la peggio, si prosegue perché il fallo non viene sanzionato e il Bologna conquista un corner, poi il gioco viene fermato perché il centrocampista granata è evidentemente dolorante ed è necessaria la barella per fargli lasciare il campo tra gli applausi d'incoraggiamento dei presenti. Al posto di Boulifi entra Costantino con ancora venti minuti sul cronometro per cercare i tre punti. Ed è proprio il terzino granata, schierato sull'out di destra con Savant avanzato sulla linea dei centrocampisti, a far tremare il Bologna al 66': incursione portata avanti da Marangon che cade in area, si prosegue con il pallone già indirizzato verso la bandierina dove è salito Costantino che va di prima intenzione sbattendo contro uno strepitoso volo di Urici. I granata ci riprovano subito dopo, questa volta con la conclusione dalla distanza di Antonelli, di poco sul fondo come nel primo tempo. Ultimi dieci minuti, assalto Torino. Il Bologna barcolla in più di una situazione ma regge l'urto, mentre i granata si mangiano le mani per aver mancato l'ultimo passaggio. Per il recupero Vegliato opera un altro cambio: fuori Marangon, dentro Locuratolo. L'extratime, sei minuti per via dello stop dopo l'infortunio di Boulifi, viene interrotto nuovamente per un secondo intervento della barella, reso necessario per l'infortunio di un giocatore felsineo. Si prolunga il recupero fino al 90' ed è proprio in extremis che il Torino paga uno scotto altissimo. Il Bologna si lancia in contropiede e gela i granata: la conclusione dalla distanza di De Maurizi buca la rete e sigla l'1-2. L'Under 16 granata cade allo scadere, una sconfitta dal sapore amarissimo.