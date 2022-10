Under 16, Torino-Genoa 1-1: finisce pari lo scontro al vertice

I torelli Under 16 vengono acciuffati dal Genoa nel finale: finisce in parità lo scontro al vertice

Irene Nicola

Lo scontro per la vetta del girone A nel campionato Under 16 finisce in parità. Il Torino di Marco Veronese ha provato a smarcarsi dal Genoa e a rimanere solo in testa, ma dopo il rigore di Finizio e del vantaggio granata arriva anche la rete rossoblù nel finale che lascia entrambe al primo posto e rimanda un eventuale sorpasso di una delle due. L'1-1 è un risultato più amaro per i granata che per il Genoa, visto che il pari è arrivato negli ultimi minuti, ma la prestazione dei torelli resta comunque positiva.

Under 16, Torino-Genoa: le scelte — Rispetto al derby, Veronese conferma quasi tutta la formazione. In porta sempre Anino, supportato dalla coppia di centrali Gallo-Ressoa, mentre sulle fasce spazio ancora a Gatto e Finizio. A centrocampo Rossi resta il perno, mezzali Carreri e Domenico Gai. L'unica novità riguarda l'attacco con Tatarevic al posto di Syll, Sandrucci si posiziona sul versante opposto e Conte fa la prima punta.

Under 16, Torino-Genoa: il primo tempo — Partita combattuta fin dai primi minuti, con il Torino che prova a farsi vedere in avvio con una punizione di Tatarevic respinta dalla barriera del Genoa. I granata sfruttano le accelerazioni e sanno mettere in difficoltà i rossoblù, che restano comunque molto compatti. Al 15' la prima grande chance per i torelli, con un'ottima apertura sulla destra per Sandrucci che arriva a fondo campo e trova la respinta di Magalotti. Ma non finisce qui il pressing del Toro, che sfrutta tanto i lanci lunghi di Rossa quanto le incursioni di Finizio per mettere timore al Genoa. I rossoblù reggono l'urto ma non trovano grossi spunti, se non per due contropiedi interrotti dal fischio per fuorigioco. Ma occhio alla velocità di Ndulue, che al 25' rischia di ribaltare gli equilibri della partita partendo in contropiede e sopravanzando tutta la linea difensiva granata. Ci mette un'enorme pezza Anino, che resta in piedi fino all'ultimo e gli sbarra la strada evitando lo svantaggio dei granata. Nel finale di tempo i granata perdono lucidità nella finalizzazione, ma il Genoa non riesce ad approfittarne pur causando un altro brivido al Toro con Rissone, che col destro non va oltre un diagonale troppo angolato. Allo scadere però Gallo va vicinissimo al vantaggio granata, con un colpo di testa insidioso che finisce fuori di un nulla.

Under 16, Torino-Genoa: il secondo tempo — Nella ripresa subito due cambi per Veronese, che butta nella mischia Syll e Spadoni al posto di Sandrucci e Tatarevic. Subito dopo il tecnico granata è costretto a spendere il terzo perché dopo un duro contrasto capitan Gallo lascia il campo, Fiore prende il suo posto. La gara scorre senza particolari sussulti fino al 61' quando dopo una percussione granata, la difesa rossoblù commette un errore. Rigore per il Torino. Sul dischetto va Finizio, che spiazza Magalotti trovando l'angolino alto alla sinistra del portiere. Rigore imparabile per il portiere del Genoa e 1-0 per i torelli. Dopo il vantaggio, il Toro prende fiducia e si ripresenta dalle parti del Grifone con un insidioso tiro dalla distanza di Domenico Gai. Al 71' ci sarebbe anche lo spazio per il raddoppio quando Carreri si invola per vie centrali e apre per Spadoni che insacca con un diagonale di destro. La gioia dura un attimo, si alza la bandierina del fuorigioco e si resta sull'1-0. Il finale punisce i granata. Il Genoa torna a spingere e riesce a trovare il pareggio al 78' quando il Torino concede un corner e Nuredini insacca di testa. Una beffa per i granata che vedono sfumare a due minuti dalla fine la vittoria. Il direttore di gara concede 6' di recupero, i torelli si spingono in avanti ma non hanno margine per lo spunto decisivo. Finisce 1-1 tra Torino e Genoa, i granata escono comunque tra gli applausi del Cit Turin.

Under 16, Torino-Genoa: il tabellino — TORINO-GENOA 1-1

Marcatori: 61' rig. Finizio (T), 78' Nuredini (G)

TORINO (4-3-3): Anino; Gatto, Gallo (44' Fiore), Ressia, Finizio; Carreri (73' Grandi), Rossi, Gai D.; Sandrucci (41' Syll), Conte, Tatarevic (41' Spadoni). A disposizione: Proietti, Borgna, Foschiani, Gai F., Ferraris. Allenatore: Veronese.

GENOA (4-3-3): Magalotti; Pesce, Colonnese, Marotta, Ahanor; Odero (76' Renon), Pagliari (80' Miragliotta), Marconi; Rissone (41' Piacenza), Ndulue, Nuredini. A disposizione: Massellucci, Oddone, Pastore, Pavese, Tarantino, Pozzolini. Allenatore: Abdoulay.

Ammoniti: 52' Colonnese (G), 71' Spadoni (T), 81' Pesce (G)