Under 17, la top 3 di Torino-Juventus: Sheji propositivo, Bonacina-Falasca decisivi

L'Under 17 granata vince e convince nel derby della Mole, battendo la Juventus per 3-2 in una stracittadina avvincente e combattuta. Tutti i giocatori scesi in campo con la maglia del Toro hanno onorato il derby. Cereser attento tra i pali, difesa coesa nonostante le reti incassate, centrocampo tignoso e attaccanti cinici per colpire nel momento giusto la Juventus capolista con menzione d'onore per Penkov, che apre le marcature siglando nel derby la prima rete in maglia granata. Vediamo ora la top 3 di Torino-Juventus.