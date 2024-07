Under 17, nuovo rinforzo per Rebuffi: arriva Pietro Viani

Rinforzo in difesa per l'Under 17 granata

Il Torino Under 17 si prepara ad accogliere un nuovo innesto per la stagione 2024-2025. Pietro Viani, di ruolo difensore, arriverà alla corte di Rebuffi per disputare il campionato Under 17 con la maglia granata. Viani proviene dalla Sampdoria, ma ha un passato nelle giovanili della Juventus. Il giovane difensore ora si prepara a diventare un nuovo giocatore del Toro, dopo aver affrontato i granata nel corso dell'ultimo campionato nazionale Under 16 durante la fase a gironi.