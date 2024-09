Under 17, Torino-Parma 2-2: un punto in inferiorità numerica per i granata

Under 17, Torino-Parma: il secondo tempo

Il risultato cambia subito a inizio ripresa con il vantaggio del Parma al 47'. Ducali in pressione, poi un fallo in area granata non sanzionato. Il pallino resta al Parma, che riparte dalla trequarti: Turola riceve palla e si inventa un tiro a giro imprendibile per Cereser. 0-1 a Orbassano, Torino costretto a inseguire. Nei primi attimi dopo lo svantaggio, i granata sembrano accusare il colpo. La situazione si ribalta però in fretta. Al 54' Rebuffi interviene dalla panchina: fuori Ballanti, dentro Falasca. Si ricomincia a giocare dalla trequarti, dove prima del cambio Odendo aveva subito fallo. Odendo è lesto a involarsi sulla fascia mancina alla ripresa del gioco, poi il cross in mezzo all'area su cui interviene di testa proprio Falasca, entrato da una manciata di secondi. Traiettoria angolata, 1-1. Il pari trovato in meno di dieci minuti rivitalizza il Toro e manda in confusione il Parma. I ducali rischiano in pochi minuti due imbarcate: prima l'uno-due Luongo-Falasca, fermato solo da un reattivo Giardino, poi la rovesciata fuori di un soffio di Bonacina. L'Under 17 granata si mangia le mani, ma continua a spingere a testa bassa con insistenza per ribaltare la partita. L'asse per il 2-1 è lo stesso del primo gol: 65', Odendo scappa via sulla corsia mancina, crossa e in mezzo c'e sempre Falasca, questa volta in tap-in a sfruttare l'uscita insicura di Giardino sul pallone. Festeggia il Torino, ma purtroppo la gara torna a mettersi in salita al 67'. Sheji viene ammonito e accenna una protesta, il direttore di gara estrae subito il rosso lasciando i granata in dieci uomini. Rebuffi è costretto a togliere Bonacina, al suo posto entra Viani. Il Parma sfrutta la superiorità numerica per provare a mandare in affanno il Toro e al 71' trova il pareggio con la zampata di Muto su cross teso nei pressi della linea porta. 2-2. Da questo momento in poi è battaglia su ogni pallone. Il Parma va a un passo dal chiuderla al 78' con Mama che strappa il pallone a Bianchi ma non riesce a superare il muro Cereser. Con le ultime energie il Torino prova a sfruttare le discese di un vivace Viani per Falasca. Per il recupero dentro anche De Lucia e Penkov al posto di Molon e Cekrezi. Sei minuti assegnati dal direttore di gara, un Toro stoico pur in inferiorità numerica si lancia all'attacco per provare a vincerla. Finisce 2-2, il Torino raccoglie il secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria contro il Bologna.