Under 18, Spal-Torino 4-1: finisce l’avventura ai playoff dei granata

L'Under 18 del Torino perde a Ferrara ed esce subito dai playoff di categoria. Dopo un primo tempo finito in parità grazie al gol di Ciammaglichella che aveva riportato i granata sull'1-1, poi nel finale di ripresa la Spal ha dilagato portandosi sul 4-1. Si tratta comunque di una buona annata per la squadra allenata da Antonino Asta, che - nonostante non avesse i favori dei pronostici - ha giocato a lungo da protagonista del campionato.