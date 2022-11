Under 18, Torino-Atalanta 4-2: terza vittoria consecutiva per i granata

L'Under 18 domina il primo tempo, soffre nella ripresa ma alla fine ha la meglio sull'Atalanta: successo importante per i torelli di Asta

Irene Nicola

Terza vittoria consecutiva per l'Under 18 di Antonino Asta. I granata sconfiggono per 4-2 l'Atalanta, in una gara dai due volti. Nel primo tempo è dominio incontrastato del Torino, che porta il parziale sul 4-1. La ripresa è invece sofferta, ma i granata stringono i denti ed evitano il tentativo di rimonta della Dea, conquistando un successo importante per mantenere il passo della capolista Spal.

Under 18, Torino-Atalanta: le scelte — Per la sfida contro l'Atalanta, Asta sceglie il 4-2-3-1. Hennaux tra i pali, in difesa la coppia di centrali è composta da Gallea e Taouri, mentre sulle fasce spazio a Gaj e Maset. Acar e Dalla Vecchia gestiscono le operazioni a centrocampo. Savva, Ciammaglichella e Capac si posizionano sulla trequarti, dietro alla prima punta Njie.

Under 18, Torino-Atalanta: il primo tempo — Il primo tempo regala spettacolo. L'Atalanta in avvio sembra averne di più dei granata, per fisicità nei contrasti e per velocità delle incursioni, ma dietro la Dea è tutt'altro che precisa. Il Torino ha ampi spazi per ripartire e lo fa benissimo al 7' quando Savva si invola sulla destra, Ramaj sbaglia e gli regala il pallone, l'11 granata approfitta così di un rigore in movimento e imbuca alle spalle di Bianchi. L'Atalanta incassa e reagisce subito, sorprendendo il Torino appena 120'' dopo. I bergamaschi si lanciano in contropiede, Jonsson sfrutta la norma del vantaggio dopo un contrasto sulla trequarti e dal limite sigla l'1-1. Tutto da rifare per il Torino, che però nel frattempo ha preso fiducia e ha iniziato a carburare. Ciammaglichella si lancia sulla destra, arrivando fino a fondocampo; Capac segue l'azione, riceve il cross teso del centrocampista granata a due passi da Bianchi e imbuca il tap-in del 2-1. I granata diventano padroni del gioco, tengono il possesso palla e mandano in confusione la Dea. Al 28' arriva il 3-1: Savva si invola ancora sulla destra, bel dialogo nello stretto con Ciammaglichella e Njie; sopraggiunge Capac che si regala la doppietta personale con il secondo tap-in. E' il momento migliore del Torino, che non concede nulla e trova il 4-1 alla mezzora, con Taouri lasciato libero di gonfiare la rete da distanza ravvicinata. La Dea si rende pericolosa solo in un'occasione, ancora con Jonsson, che impegna Hennaux in una parata con i piedi.

Under 18, Torino-Atalanta: il secondo tempo — Alla ripresa la Dea è la più veloce a carburare. L'Atalanta segna dopo i primi 60'' con una perla di Manzoni dalla distanza. Una doccia fredda, che però non impedisce al Torino di reagire: Ciammaglichella cerca la conclusione dal limite, Bianchi mura e si resta sul 4-2. I granata non riescono però a garantire la stessa intensità del primo tempo e rischiano più volte, andando in affanno. La Dea ne approfitta e va vicina al gol del 4-3 prima con Fiogbe che salta Gaj, poi su un'uscita di Hennaux, con Taouri che salva tutto a porta vuota. Al 60' l'Atalanta sigla effettivamente una rete, annullata per fuorigioco. Dopo il brivido Asta decide di giocarsi tre cambi: dentro Colletta, Marchioro e Ceica per Acar, Savva e Capac. Il Torino continua comunque a soffrire, mentre la Dea alza il ritmo. Al 75' i bergamaschi sfiorano nuovamente la rete con Ragnolli, fermato da Hennaux che si allunga. Subito dopo arriva la più grande chance dei granata, con Ciammaglichella che si fa tutto il campo palla al piede e cerca in mezzo all'area Ceica, anticipato sul più bello. All'80' altro cambio tra le fila granata: Asta toglie la prima punta Njie e si copre inserendo Jarre, che va vicino alla rete direttamente su punizione. Il finale è frenetico, Ciammaglichella e Maset lottano su ogni pallone. La Dea continua a spingere, ma il Torino stringe i denti e conquista la vittoria per 4-2.

Under 18, Torino-Atalanta: il tabellino — TORINO-ATALANTA 4-2

Marcatori: 7' Savva (T), 9' Jonsson (A), 13' Capac (T), 28' Capac (T), 33' Taouri (T), 47' Manzoni (A)

TORINO (4-2-3-1): Hennaux; Gaj, Taouri, Gallea, Maset; Dalla Vecchia, Acar (60' Colletta); Savva (60' Marchioro), Ciammaglichella, Capac (60' Ceica); Njie (80' Jarre). A disposizione: Gamerro, Omorogbe, Milicevic. Allenatore: Asta

ATALANTA (4-3-3): Bianchi; Ghezzi, Buyla, Comi, Ramaj (32' Ragnolli); Mendicino, Riccio (84' Orlando), Manzoni (84'; Armstrong (58' Parilla), Jonsson (58' Cellerino), Fiogbe. A disposizione: Illipronti, Niccolai, Chiggiato, Meloni, Ferraroli. Allenatore: Lorenzi

Ammoniti: 56' Riccio (A), 72' Mendicino (A)