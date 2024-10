Under 18, Torino-Inter 5-3: gara pazza a Orbassano, trionfano i granata

L'Under 18 manda ko l'Inter: i granata prima si portano avanti e poi vengono rimontati, i gol di Spadoni e Grandi nel finale regalano la vittoria

Irene Nicola Redattore 2 ottobre - 16:47

Dà spettacolo il Torino Under 18 nel recupero della prima giornata di campionato contro l'Inter. A Orbassano va in scena una gara pazza, fatta di colpi di scena e continui cambiamenti in termini di risultato. I granata la mettono in discesa nella prima mezzora di gioco, portandosi sul 3-1 con una prova di forza. Poi c'è la reazione dell'Inter a inizio ripresa e il 3-3 al 60' che rimette tutto in palio. In questo momento esce fuori nuovamente il Torino che con carattere va a riprendersi quanto perso e conquista una vittoria chiave oltre che di prestigio. I granata portano a casa il bottino pieno per la terza partita consecutiva e salgono a quota 9 punti in classifica: l'Under 18 di Fioratti è quarta con gli stessi punti di Roma e Cesena (entrambe avanti perché ancora con una partita da recuperare).

Under 18, Torino-Inter: le scelte — Per la sfida contro l'Inter, Fioratti dispone i granata con il 3-4-1-2. Reparto arretrato confermato in toto dopo la trasferta vittoriosa di Bologna: Anino tra i pali, guida la difesa Gallo supportato dai braccetti Gueye e Foschiani. In mediana spazio a Mancini e Ferraris, per le corsie esterne scelti Gatto e Cacciamani. Sulla trequarti agisce Kugyela dietro ai terminali offensivi Conzato e Conte.

Under 18, Torino-Inter: il primo tempo — Torino subito pericoloso nei minuti iniziali di partita sotto gli occhi di Tufano, accorso a Orbassano per osservare la gara dell'Under 18. Mancini recupera palla a centrocampo e avanza fino al limite dell'area poi apre a destra per Conzato che cerca il diagonale, di poco fuori dallo specchio. I granata partono bene e fanno la partita, costringendo l'Inter a chiudersi nella propria metà campo. Il pressing dei ragazzi di Fioratti paga e porta in dote il vantaggio dopo soli 10': protagonista assoluto Kugyela, che prende metri e dal limite calcia a botta sicura, seppur sbilanciato con il corpo, trovando l'angolino basso alla destra di Taho, che non può nulla. Kugyela festeggia circondato da tutto il gruppo e si riparte dal vantaggio granata. L'Inter prova a reagire e sembra trovare più convinzione nella manovra. A lungo è comunque solo il Toro a cercare la conclusione, che arriva al 19' con il tiro dalla distanza di Conzato. Gli equilibri cambiano però al 22' quando Zouin trova campo a destra e lo sfrutta per avanzare: in mezzo all'area granata arriva un cross calibrato per la testa di Iddrissou, che insacca alle spalle di Anino e sigla l'1-1. L'Under 18 granata si rimbocca le maniche e reagisce nel migliore dei modi, con una vera prova di forza che porta il risultato dall'1-1 all'3-1 nel giro di due minuti. Al 29' Cacciamani si invola a sinistra, punta El Mahboubi per poi accentrarsi e calciare dal limite: la palla si insacca in rete dopo una deviazione della difesa nerazzurra. Si riprende a giocare e in 60'' Conzato sfiora il gol, negato solo dalla traversa. Poco male per i torelli, che al 31' esultano ancora quando Conte sfrutta un pallone vagante in area nerazzurra per imbucare il tap-in del 3-1. Prima del duplice fischio i granata cercano ancora di arrotondare il risultato, andando vicini al poker con il colpo di testa di Conte su cross di Cacciamani da sinistra.

Under 18, Torino-Inter: il secondo tempo — Alla ripresa l'Inter è più propositivo e prova a chiudere i granata nella propria metà campo. I nerazzurri riescono nell'intento e portano il Toro all'errore, che arriva al 58' dopo un flipper in area: Gallo cerca di allontanare il pallone da Anino ma sfortunatamente la sua deviazione si insacca in rete. 3-2. La risposta dei torelli è immediata e parte da una cavalcata di Conte, che fa tutto bene addentrandosi solo nell'area nerazzurra ma poi angola troppo il tiro e non trova lo specchio da posizione defilata. Non sta a guardare nemmeno l'Inter, che gela il Toro al 62' con il bis di testa di Iddrissou, lasciato troppo libero a due passi dalla linea di porta. Tutto da rifare per l'Under 18 granata, parziale sul 3-3. Fioratti interviene dalla panchina per ridare nuovo slancio al Torino dopo i due colpi andati a segno per mano nerazzurra: a venti minuti dalla fine entrano in campo Kadar, Acquah e Spadoni per Foschiani, Ferraris e Conzato. Il finale di gara si accende. I granata sfiorano la rete con Gatto, l'Inter ci prova su punizione ma Anino mura. Al 77' altri due cambi tra le fila del Toro: Yesin e Ressia subentrano a Kugyela e all'ammonito Gallo. Il Toro vuole la vittoria e alza i giri nel finale assaltando l'area di rigore dell'Inter. I nerazzurri tirano un sospiro di sollievo quando Conte centra il palo in tap-in, ma non possono nulla all'80' quando Spadoni decide di involarsi per vie centrali. Nessuno tiene il suo passo e l'attaccante granata è glaciale nel diagonale che batte Taho per il 4-3. Ultimo cambio per Fioratti all'83': Grandi prende il posto di Conte. È una sostituzione decisiva perché chiude i giochi e spegne definitivamente le speranze di rimonta nerazzurra. Tre minuti dopo il suo ingresso, Grandi raccoglie il tacco di Spadoni in area e dall'altezza del dischetto si inventa un gol da cineteca, una conclusione a giro che si insacca dell'angolino e vale il 5-3. Finisce così la gara pazza di Orbassano, trionfa il Toro che festeggia meritatamente il terzo successo consecutivo.

Under 18, Torino-Inter: il tabellino — TORINO-INTER

Marcatori: 10' Kugyela (T), 22' Iddrissou (I), 29' Cacciamani (T), 31' Conte (T), 58' aut. Gallo (I), 62' Iddrissou (I), 80' Spadoni (T), 86' Grandi (T)

TORINO (3-4-1-2): Anino; Gueye, Gallo (77' Ressia), Foschiani (70' Kadar); Gatto, Ferraris (70' Acquah), Mancini, Cacciamani; Kugyela (77' Yesin); Conzato (70' Spadoni), Conte (83' Grandi). A disposizione: Bochicchio, Finizio, Sandrucci. Allenatore: Fioratti

INTER: Taho, Ballo, Verre, Mantini, Bovio, Luchetti, Zouin (83' Conti), Vanzulli (73' Kukulis), Iddrissou, Cerpelletti (73' Putsen), El Mahboubi (46' Humanes Gomez). A disposizione: Michielan, Nenna, Rozzi, Carbonara, La Torre. Allenatore: Carbone

Ammoniti: 75' Gallo (T)