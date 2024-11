Under 18, Torino-Sassuolo 1-1: a Cacciamani risponde Ardizzone

Dopo il dominio nel primo tempo e il gol di Cacciamani, arriva il recupero del Sassuolo che strappa un punto a Orbassano

Irene Nicola Redattore 24 novembre - 17:28

Il Torino porta a casa un punto nello scontro con il Sassuolo, un 1-1 amaro che arriva dopo un primo tempo di domino assoluto e un secondo tempo che si apre con la doccia fredda di Ardizzone. Da quel momento il Sassuolo si propone con maggiore continuità, il Toro reagisce ma non con la stessa convinzione che nella prima parte di gara aveva fatto la differenza. Così Sassuolo e Torino si spartiscono la posta in palio. I granata mancano l'occasione di raggiungere, seppur momentaneamente in attesa del recupero tra Inter e Cesena, la vetta solitaria del girone. Si accorcia comunque la distanza dal primo posto visto che il Cesena è caduto contro la Roma: il Toro è a -1.

Under 18, Torino-Sassuolo: le scelte — Fioratti dispone l'Under 18 con il 3-4-1-2, operando quattro cambi rispetto all'ultima gara contro la Sampdoria. In difesa la sorpresa è Bonadiman, sceso dalla Primavera a completare il reparto con Gallo e Finizio mentre Gueye parte dalla panchina. In regia operano Ferraris e Acquah; sulle fasce spazio a Gatti e Cacciamani. Kirilov, al rientro dopo gli impegni in nazionale con la Finlandia, torna titolare sulla trequarti a innescare la coppia d'attacco formata da Conzato e Conte.

Under 18, Torino-Sassuolo: il primo tempo — Torino offensivo sin dalle primissime battute di gara. Cacciamani mette subito in difficoltà il Sassuolo con una discesa velenosa, un paio di minuti dopo Conzato calcia a botta sicura trovando per poco l'esterno della rete. Si gioca a una porta sola e all'8' i granata vanno ancora a un passo dal vantaggio con un'altra discesa di Cacciamani a sinistra, cross teso in mezzo su cui di un soffio non arriva Conte. Il Torino fa la partita, ma in qualche occasione è poco lucido sotto rete per sbloccare il risultato. I granata continuano a insistere alla ricerca di un vantaggio che sarebbe assolutamente meritato. Alla mezzora è strepitoso Nyarko, che devia in corner su una gran botta di Conzato dalla distanza. Finalmente al 33' arriva la rete del vantaggio. Palla recuperata sulla trequarti granata da Kirilov, che porta palla e serve Cacciamani sulla corsia mancina. Il numero 11 del Torino si lancia in velocità facendo il vuoto, poi punta l'uomo e arrivato al limite dell'area buca Nyarko con un diagonale millimetrico sul secondo palo che vale l'1-0 e l'ottavo sigillo personale in stagione. Il Sassuolo non riesce a scuotersi e non approfitta nemmeno delle rare disattenzioni dei granata. Si rientra negli spogliatoi con il Torino in vantaggio di una rete, ma saldamente in controllo.

Under 18, Torino-Sassuolo: il secondo tempo — Subito un cambio per Fioratti a inizio secondo tempo con Gueye che prende il posto di Bonadiman in difesa. La ripresa si apre però nel peggiore dei modi per il Torino, che subisce un'imbarcata e viene punito dal Sassuolo: Ardizzone va a botta sicura con il destro e gonfia la rete. 1-1 a Orbassano, una doccia fredda per i granata. I neroverdi, galvanizzati, provano a sfruttare il momento facendosi vedere con un volto nuovo dopo un primo tempo difficile. Il Toro impiega un po' a ritrovarsi. Al 57' Chiricallo riceve una palla insidiosa a centro area ed è in posizione ideale per far male, ci pensa Gallo con un recupero strepitoso a evitare pericoli. Poco dopo volée di Ardizzone su cui vola Anino, rifugiandosi in corner. Al 63' i granata rialzano la testa e sfiorano la rete dopo un'azione in velocità con Conzato, che manda di poco fuori un rigore in movimento. Al 70' Fioratti interviene dalla panchina per dare nuova linfa ai suoi: escono Ferraris, Conzato e Conte; dentro Mancini, Yesin e Melo. Il risultato è sempre fermo sull'1-1 a un quarto d'ora dalla fine. Fioratti interviene allora ancora dalla panchina dando spazio a Kugyela. Torino e Sassuolo cercano di vincere nel finale, ma nessuna delle due trova lo spunto decisivo nonostante i tentativi frequenti. A Orbassano finisce 1-1.

Under 18, Torino-Sassuolo: il tabellino — TORINO-SASSUOLO 1-1

Marcatori: 33' Cacciamani (T), 47' Ardizzone (S)

TORINO (3-4-1-2): Anino; Bonadiman (46' Gueye), Gallo, Finizio; Gatto, Ferraris (70' Mancini), Acquah, Cacciamani; Kirilov; Conzato (70' Yesin), Conte (70' Melo). A disposizione: Bochicchio, Foschiani, Ressia, Sandrucci. Allenatore: Fioratti

SASSUOLO: Nyarko, Campani, Scaldaferri, Amendola, Appiah (63' Bolondi), Petito, Ardizzone, Acatullo, Chiricallo (64' Pirruccio), Papaserio, Goulart, Del Rio, Pracek, Piccirillo, Brugnoli, Catanai, Belicchi. Allenatore: Gilioli