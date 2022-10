Under 18, Torino-Spal 3-4: granata beffati nel finale

Primo tempo pirotecnico tra Torino e Spal, ma nel finale i granata subiscono il ko

Irene Nicola

Finisce con una beffa lo scontro accesissimo tra Torino e Spal. Gli ospiti trovano la vittoria nel finale, dopo un primo tempo pirotecnico finito 3-3, con il gol decisivo del 3-4 firmato da Longoni all'85'. La sconfitta è amara per i granata che avrebbero meritato di strappare un punto per quanto visto specialmente nella prima frazione.

Under 18, Torino-Spal: le scelte

Contro la Spal, l'Under 18 scende in campo con il 4-3-1-2. Tante conferme e qualche novità di formazione per Asta rispetto al Milan. In porta sempre Brezzo, davanti a lui che la coppia di centrali è composta da capitan Serra affianco da Gallea, al posto di Maset. A centrocampo la novità è il 2006 Perciun, affiancato da Colletta e da Capac, più abbassato rispetto alle ultime uscite. Sulla trequarti c'è Jarre, a innescare Corona e Savva.

Under 18, Torino-Spal: il primo tempo

Ottima partenza per i torelli di Asta, che trovano al 3' il vantaggio sulla prima vera imbucata della partita. Punizione per il Torino, Jarre cerca Ceschin, che lo serve ancora per il traversone in mezzo all'area. In mezzo al mucchio Gallea spizza e Corona insacca, battendo Costantini e trovando il primo gol in maglia granata. Ma la Spal è viva e risponde immediatamente, centrando il palo alla destra di Brezzo. Il Toro si fa male da solo poco dopo. All'8' punizione per la Spal, Colletta prova a innescare la ripartenza ma il suo pallone viene intercettato. Angeletti cerca di superare Gallea, Brezzo chiama il pallone ma si scontra con l'avversario e con il compagno. Si continua a giocare, con un pallonetto Deme insacca il pallone, senza più ostacoli. Dopo il gol i granata subiscono il contraccolpo e lasciano più manovra alla Spal. I ferraresi ne approfittano così per affondare il colpo, con tap-in di Firman in occasione di un corner battuto al 19'. Lo svantaggio dà di nuovo coraggio all'Under 18 di Asta che sfiora il gol un minuto dopo e ancora con Serra di testa. Per il Toro le migliori occasioni arrivano in contropiede, con Corona pericoloso ma pescato due volte in fuorigioco. Nel finale di frazione Asta si sgola, chiedendo ai suoi più attenzione nei contrasti aerei e sulle seconde palle. La carica del tecnico funziona, perché non appena richiama Savva, questo trova il filtrante perfetto per Capac, che imbuca dal limite con un rasoterra sul secondo palo. Arriva il 2-2, tuttavia la gioia dura appena 60'' visto che Zuccherato, su una ripartenza lampo, gonfia la rete di potenza dalla distanza e fa il 3-2 per la Spal. Ma i cali d'attenzione colpiscono anche i ferraresi, che al 40' si fanno trovare impreparati sul tiro sporcato di Jarre, che sfiora il palo, e sul successivo tap-in di Corona, che sigla il 3-3 su cui si chiude il primo tempo.

Under 18, Torino-Spal: il secondo tempo

Nella ripresa Asta si gioca subito un cambio, togliendo Corona e mettendo al suo posto Njie. L'avvio vede qualche occasione per parte, la Spal va vicina alla rete del vantaggio nei primi minuti, il Torino si mangia le mani per un aggancio mancato da Njie sottoporta. Al 65' altri due cambi tra le fila granata con Rossi e Moretto al posto di Perciun e Ceschin. Poco dopo entra anche Desole al posto di Serra. La frazione è meno brillante rispetto alla prima per occasioni, nel finale quindi ancora spazio a Krulich. Ma proprio negli ultimi minuti la Spal trova un vantaggio che per, come si era messa la partita, è una doccia fredda per un Torino che avrebbe meritato il pari. All'85' Longoni si inventa dalla distanza un gol nell'angolino, su cui Brezzo non può nulla. Il finale si accende quando i granata, scoperti per recuperare il gol, subiscono un'imbucata della Spal che termina con un fallo di Moretto in area e rigore fischiato a favore dei ferraresi. Sul dischetto va capitan Zuccherato, ma Brezzo si esalta e gli sbarra la porta. Subito dopo ancora Brezzo, di nuovo attento, dice no a un involato Pisasale. Non c'è più tempo per cercare di recuperare e di strappare un punto, la Spal vince 4-3 a Torino.

Under 18, Torino-Spal: il tabellino

TORINO-SPAL 3-4

Marcatori: 3' Corona (T), 8' Seme (S), 19' Firman (S), 35' Capac (T), 36' Zuccherato (S), 40' Corona (T), 85' Longoni (S)

TORINO (4-3-1-2): Brezzo; Gaj, Serra (67' Desole), Gallea, Ceschin (65' Moretto); Colletta, Perciun (65' Rossi), Capac (34' Krulich); Jarre; Savva, Corona (45' Njie). A disposizione: Bellocci, Omorogbe, Galantai. All.: Asta

SPAL (4-3-1-2): Costantini; Fraraccio, Pavek, Gobbo, Verza; Firman, Marcolini, Zuccherato; Aurino; Angeletti, Deme. A disposizione: Alessandroni, D'Agata, Santella, Jungbauer, Barrillà, Longoni, Pisasale, Gotti, Antonciuc. All.: Pedriali