Viareggio Cup 2023, sorteggiati i gironi: ecco chi affronterà il Torino Primavera

Il 20 marzo inizierà la 73esima edizione della Viareggio Cup, competizione meglio nota come "Torneo di Viareggio" e riservata alle formazioni Primavera, alla quale è iscritto il Torino. Nella giornata di oggi, 23 febbraio, sono stati sorteggiati gli 8 gironi iniziali, nei quali sono suddivise le 32 formazioni partecipanti. Oltre ai granata, che vantano 6 vittorie in questa competizione ma che non vi partecipano da 4 anni, a rappresentare la Serie A ci sono le formazioni Primavera di Sassuolo, Empoli, Fiorentina, Sampdoria e Bologna. Le partite dei primi 4 gironi si disputeranno lunedì 20, mercoledì 22 e venerdì 24, mentre quelle degli ultimi 4 gironi martedì 21, giovedì 23 e sabato 25. Le prime due classificate di ogni gruppo passano agli ottavi di finale mentre la finalissima del Torneo è fissata per il 3 aprile.