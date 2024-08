Canello (trivenetogoal): “Vanoli? Allenatore bravo, capace e sanguigno”

Buongiorno Dimitri. Dall'interno del mondo Venezia ci può dire come realmente si è lasciato Paolo Vanoli con la laguna?"Male. I rapporti erano tesi e gelidi con il direttore sportivo dopo la vicenda Johnsen a gennaio. L'uscita del mister in quella circostanza fu molto simile a quella riproposta a Torino qualche giorno fa. La fece in un momento complicatissimo per la società dal punto di vista economico-finanziario. In quel preciso istante si è deciso il futuro di Vanoli: sarebbe andato via dal Venezia. E anche l'addio non è stato dei migliori. Ha mandato avanti il suo procuratore e non ha detto una parola ai tifosi nel giorno della festa promozione. Posso dire che non è stata un'uscita di scena brillante da parte di Paolo Vanoli".