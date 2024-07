Cereser a TN: “Buongiorno? Fa bene ad andare. Rifiutai l’Inter, non lo rifarei”

Buongiorno Angelo. Da bandiera del Toro quanto è dispiaciuto per il prossimo addio di Alessandro Buongiorno?“Mi dispiace tantissimo che vada via un ragazzo del genere. Lo conosco personalmente, è un bravissimo ragazzo, uno del Toro e da Toro. Però, voglio guardare al futuro. Nel 1971 il Milan richiese Ferrini, l’Inter me. Ci trovammo a casa sua e decidemmo di rimanere al Toro perché eravamo affezionati al granata. Però, con il senno del poi posso dire che abbiamo perso un’opportunità. Non credo che nel 2024 rifarei la stessa scelta del 1971. Per carità non rimpiango nulla perché il Toro è stato fondamentale per me e per la mia esistenza, ma mi sono privato di una chance e mi dispiace. Proprio per questo dico a Buongiorno di provarci, di andare e di seguire le dinamiche del calcio”.