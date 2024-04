Della Sala (FCInter1908): “Bellanova? Dimostra che l’Inter ci aveva visto giusto”

In vista della sfida tra nerazzurri e granata abbiamo fatto alcune domande a chi segue sempre da vicino la squadra di Simone Inzaghi

Federico De Milano Redattore 26 aprile - 14:42

Il Torino non ha trovato la vittoria nelle ultime tre partite e adesso si affaccia al rush finale di campionato con un calendario tutt'altro che semplice. Il primo avversario di livello in questo finale di stagione sarà l'Inter che da meno di una settimana si è laureata campione d'Italia grazie al successo nel derby contro il Milan. Per conoscere quindi lo stato di gioia della formazione nerazzurra e per misurarne le ambizioni in vista della sfida di domenica a San Siro, abbiamo posto alcune domande a chi segue sempre da vicino Simone Inzaghi e i suoi ragazzi. Si tratta di Andrea Della Sala di FC Inter 1908 che ringraziamo per essersi concesso in esclusiva ai nostri microfoni e per averci introdotto al meglio a questo match dal punto di vista dei prossimi rivali del Toro.

Buongiorno Andrea, l’Inter arriva a questa partita contro il Torino dopo la matematica dello Scudetto. Quali obiettivi può avere ancora la formazione nerazzurra in questa Serie A?"L'Inter è campione d'Italia e dovrà onorare il titolo appena conquistato. Aria di festa e grande entusiasmo, ma Inzaghi e tutto il gruppo nerazzurro non vogliono sfigurare e vogliono di certo chiudere al meglio la stagione. C'è la voglia di fare più punti possibili, chi ha giocato vorrà mettersi in mostra, Lautaro vorrà incrementare il bottino stagionale. E poi davanti al pubblico nerazzurro a San Siro non si può fare brutta figura, la festa deve andare avanti".

Il Toro può sperare in una flessione da parte della squadra di Inzaghi? Magari come motivazioni o come turnover?"Ovviamente le motivazioni non saranno le stesse del derby o delle ultime sfide. Però a prescindere dalla formazione che schiererà Inzaghi il Torino non avrà vita facile, troverà una squadra che vuole continuare a vincere. Se ci sarà turnover, chi ha giocato meno vorrà dimostrare di poter far parte di questo gruppo".

Bellanova sta facendo una buona stagione con il Torino ed è stato convocato in Nazionale. Può rappresentare una sorta di rimpianto per l’Inter sulla fascia destra?"Rimpianto non credo, anche perché difficilmente avrebbe trovato spazio in questa Inter. Sicuramente sta dimostrando di essere un giocatore affidabile e che l'Inter a suo tempo aveva visto giusto. Ma con Darmian e Dumfries l'Inter è abbastanza coperta. Potrebbe diventarlo qualora l'olandese non dovesse rinnovare e dovesse partire in estate".

Un giocatore nerazzurro che in casa granata è da sempre molto apprezzato è Darmian. Nell’Inter è ancora un importante punto di riferimento?"Darmian è uno dei titolari dell'Inter campione d'Italia. Da anni garantisce un contributo importantissimo, è la prima scelta per la fascia destra. Inzaghi, infatti, ha impiegato quasi sempre lui nelle partite importanti, usando Dumfries a gara in corsa quando serviva maggiore spinta offensiva. Darmian è fondamentale per gli equilibri, visto che dall'altra Dimarco spinge costantemente. Poi è un jolly, è utile anche da braccetto. Una risorsa importantissima per Inzaghi".

Chi sono i calciatori interisti più in forma nell’ultimo periodo? Chi potrebbe rendere la vita più complicata al Torino in questa partita? "Beh Thuram ha dimostrato di aver ritrovato la miglior condizione e il gol nel derby può dargli morale qualora venisse impiegato da Inzaghi. Credo che anche Lautaro voglia tornare al gol e chiudere al meglio una stagione esaltante segnando più gol possibili. Occhio a Barella...".

