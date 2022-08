Dikme (A Spor): “Vi presento Ilkhan, giocatore di cui più si parla in Turchia”

Il giornalista turco di A Spor presenta il classe 2004 prelevato dal Besiktas

Gianluca Sartori

In Turhia è uno dei giocatori più chiacchierati ed è considerato uno dei migliori prospetti, un astro nascente. Ad appena diciotto anni è sbarcato in granata a fronte di un investimento da 4,5 milioni di euro e Juric gli ha già concesso l'esordio nei minuti finali della gara contro il Monza. A presentarci meglio Emirhan Ilkhan ci pensa Sercan Dikme, giornalista turco di A Spor.

Qual è la sua idea su Emirhan come giocatore? Vale il prezzo di 4,5 miloni? E come descriverebbe l'accordo con il Torino in base a quanto ha raccolto?

"Penso un pochino meno dei 4,5 milioni di euro che il Torino ha pagato per Emirhan. Ma se il contratto non avesse previsto questa clausola, il Besiktas non gli avrebbe permesso di lasciare il club in questa stagione. Ha giocato come esterno destro la sua prima partita, in seguito ha giocato sulla sinistra. Ma la sua vera posizione è da numero otto. È un giocatore che fa le due fasi in mezzo al campo. Io lo paragono a Tolgay Arslan che ha giocato nell'Udinese".

Pensa che Emirhan possa adattarsi bene al calcio italiano?

"Dato che è ancora un giocatore che deve crescere, se riesce ad infondersi la mentalità italiana ed il modo di giocare italiano, può diventare un ottimo giocatore. I 4,5 milioni di euro pagati per Emirhan sono un rischio che vale la pena di correre. Se avesse giocato un altra stagione in Turchia, il Besiktas lo avrebbe venduto per almeno 10 milioni. Ilkhan si adatterà a tutto quello che gli verrà richiesto in Italia. Il suo controllo di palla e le capacità tecniche sono così elevate che potrà aprire facilmente le squadre italiane più difensive".

Qual è stata la reazione dei tifosi del Besiktas quando hanno saputo del trasferimento?

"I tifosi del Besiktas non erano a conoscenza della clausola rescissoria inserita nel contratto, sono rimasti scioccati e rattristati quando lo hanno scoperto. Fino al suo trasferimento in Italia, il soggetto di cui più si parlava in Turchia era proprio Emirhan".

Il Torino era interessato anche ad un altro giocatore del Besiktas, Yilmaz. Che ci dice di lui?

"Il motivo per cui il trasferimento di Ridvan Yilmaz non ha avuto luogo è puramente economico. Se i due club avessero trovato un accordo, il giocatore sarebbe arrivato in Italia. Il Torino ha offerto al Besiktas 3,5 milioni di euro. In seguito, Yilmaz si è trasferito in Scozia ai Rangers per circa 6 milioni di euro".