Edoardo Artistico a TN: “Zapata fuori? Mi fiderei di Sanabria e Adams”

In esclusiva le parole dell'ex bomber granata che si sofferma sull'attacco granata dopo l'infortunio patito da Zapata

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 9 ottobre 2024 (modifica il 9 ottobre 2024 | 07:50)

Torna a parlare in esclusiva su Toro News Edoardo Artistico, ex bomber granata, attento osservatore del calcio d'oggi. Ovviamente il tema principale delle ultime ore granata è Duvan Zapata, costretto ai box per lungo tempo a seguito di un brutto infortunio. Con Artistico abbiamo provato a capire cosa potrà accadere in seno al Toro dopo lo stop forzato del colombiano.

Buongiorno Edoardo. Quanto sarà pesante l'assenza di Zapata?"Una bella botta perché il Toro perde un giocatore fondamentale dal punto di vista tattico. Tra l'altro, perde un giocatore che era cresciuto dal punto di vista della maturità sportiva. La testimonianza di quanto dico è la corsa fatta in occasione dell'infortunio: la palla era morta, lui ha provato in ogni modo a tenerla viva. Mi spiace molto per lui, penso che poteva fare ancora meglio dello scorso anno".

Per Adams e Sanabria più un'opportunità o più una responsabilità?"Entrambe: è un'opportunità per giocare di più ma è anche una responsabilità perché non devono far rimpiangere Zapata e devono segnare quei gol necessari per un campionato tranquillo da parte del Toro. Sanabria è un giocare completo ed esperto, Adams sta facendo bene. Il Toro senza Zapata perde parecchio ma queste due alternative possono restituire un po' di tranquillità".

Come vive emotivamente uno spogliatoio un fatto come quello occorso a Zapata, un leader del gruppo?"Quando stai sotto stress tutti i giorni, devi mettere in preventivo questo tipo di dinamiche. Lo spogliatoio non può che essere dispiaciuto, però deve avere la voglia di andare avanti. Mi sembra che tutti vogliano bene a Zapata, sia un ragazzo molto rispettato. Il Toro giocherà anche per lui".

Pietro Pellegri, con il senno del poi, poteva tornare utile?"Sì, Pellegri è il più simile per caratteristiche a Zapata. A me non dispiace, però le sue opportunità le ha già avute. Penso che debba dimostrare qualcosa e penso che Empoli sia meglio di Torino per dimostrare qualcosa".

Si è anche sentito in giro il nome dello svincolato Mario Balotelli. Come la vedrebbe questa soluzione?"Non serve il mio parere, bisognerebbe in realtà entrare nella testa di Balotelli, non di adesso ma degli ultimi quindici anni. Era l'attaccante italiano più forte della sua generazione, non ho dubbi a riguardo, però ogni volta che cambia squadra fa promesse poi non mantenute. Se non ti sacrifichi, il risultato non arriva. Come giocatore, lo prendi subito ma poi con la testa cosa ti può garantire? Sinceramente sarebbe più un rischio che altro, anche perché dovrebbe ritrovare la giusta condizione e ci metterebbe del tempo. Io valuterei altre opzioni".