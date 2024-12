Empoli-Torino 0-1, Colombo: “Eravamo in controllo, impossibile non fare punti”

Avete fatto un bel primo tempo, tu ed Esposito vi scambiavate spesso posizione. Che pensi di questa partita?“Siamo contenti per come l’abbiamo approcciata, e per come siamo scesi in campo. Abbiamo fatto una partita maschia, secondo me meritavamo almeno un punto. Ma dobbiamo concludere di più, essere più cattivi e avere più fame, da una partita del genere è impossibile non portare a casa punti. La sensazione dal campo è che era una partita abbastanza in controllo da parte nostra, con Esposito mi trovo molto bene perché insieme non diamo riferimenti. Le nostre occasioni le abbiamo create, ma dobbiamo concretizzarle”.