Enrile (QuiComo): “Belotti? Non ha ripagato la spesa, Cutrone ha preso il posto”

Conosciamo meglio tutti i segreti del Como, prossimo avversario del Torino, grazie a chi lo segue sempre da vicino

Federico De Milano Redattore 24 ottobre 2024 (modifica il 24 ottobre 2024 | 12:01)

Dopo tre sconfitte di fila in campionato (più una in Coppa Italia) il Torino torna a giocare di fronte al proprio pubblico in seguito a due trasferte in fila a cavallo della sosta nazionali. Il prossimo avversario dei granata sarà il Como che vuole stupire tutta la Serie A e che è ricco di ex giocatori proprio dei granata. Di questo e molto altro abbiamo parlato con chi conosce molto bene la formazione allenata da Cesc Fabregas. Si tratta di Niccolò Enrile della redazione di QuiComo e che noi ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni.

Buongiorno Niccolò, come arriva il Como a questa partita contro il Torino sia dal punto di vista del morale che degli infortuni? "A livello di morale il Como arriva molto bene alla partita con il Torino perché, dopo un inizio complicato nelle ultime cinque uscite ha perso solo in casa del Napoli che attualmente è primo in classifica. La situazione infortuni invece è peggiorata dopo la gara con il Parma perché Van der Brempt, Dossena, e Sergi Roberto si sono fatti male, ma secondo quanto detto dallo stesso allenatore, gli ultimi due dovrebbero recuperare in tempo".

Nelle ultime cinque gare Belotti non è partito da titolare. Il grande ex di questa partita potrebbe scendere in campo contro il Torino? "Belotti è un caso complicato perché al momento non ha ripagato la spesa fatta dal Como. Il giocatore, dopo aver lasciato il Torino, sembra essersi perso e fa fatica con un Cutrone che ha decisamente preso il suo posto. Si pensava potesse essere il contrario, ma al momento Cutrone sta meritando di giocare. Secondo quanto detto nella conferenza pre partita dall’allenatore, però, il giocatore potrebbe avere una chance, dando respiro all’ex Milan".

Altri ex granata che ci sono nel Como sono Baselli, Verdi e Kone. Come stanno andando le loro esperienze sotto la guida di Fabregas? "La situazione non è delle migliori, non stanno giocando tante partite. Baselli e Verdi hanno solo due presenze mentre Kone nemmeno una: i primi due stanno un po' patendo il campionato e Baselli continua ad avere problemi fisici come spesso ha avuto in carriera. Verdi non trova spazio perché ha tanta concorrenza".

Quali sono i punti deboli nel gioco del Como? Su cosa dovrebbe far leva il Torino per provare a vincere? "Il Como patisce un po' l'approccio alla gara e deve ancora trovare solidità difensiva, non riesce a reggere gli urti degli attacchi delle squadre più strutturate ma Fabregas ci sta lavorando e i miglioramenti si sono visti. Il Torino può sfruttare questo fattore, non ci sono ancora stati clean-sheet e l'approccio alla gara è un po' timido da parte dei lariani".

D’altro canto chi o quali sono i punti di forza? Chi è risultato particolarmente in forma nelle ultime partite e potrebbe quindi essere un pericolo per i granata? "Il Como crea tantissimo con Strefezza, Nico Paz, Fadera e Cutrone, che sta facendo i suoi gol. C'è tanta freschezza e qualità nei quattro davanti. Fadera non era conosciuto ma in estate c'è stato un investimento importante mentre Nico Paz si sta dimostrando un vero e proprio gioiello. Tutti quanti stanno facendo la differenza soprattutto anche perché è una squadra che segue molto il mister. Hanno voglia di mettere in campo i concetti di Fabregas, c'è tanta passione e unità d'intenti".