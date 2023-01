Fantini a TN: “Toro, per puntare all’Europa servono centrocampista e punta”

In esclusiva su Toro News le parole dell’ex fantasista di Fiorentina e Torino in vista della gara di sabato sera del “Franchi”

Enrico Fantini è uno dei più classici doppi ex di Fiorentina e Torino. Con la Viola 60 apparizioni e 5 gol, mentre con il granata addosso 41 presenze e 9 gol. Una stagione e mezzo in Toscana, tra il 2004 e il 2005, poi il passaggio al Torino, dove ha disputato un grande torneo di Serie B nel 2005/2006 con Gianni De Biasi in panchina. In esclusiva su Toro News è proprio l’ex fantasista a parlare del match del “Franchi” tra Fiorentina e Torino.