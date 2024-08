Jarni a TN: “Borna Sosa? Ha qualità e farà bene, nell’Ajax non lo hanno aspettato”

L'ex calciatore del Toro conosce molto bene il nuovo acquisto granata per la fascia sinistra e ce lo racconta in esclusiva ai nostri microfoni

Il nuovo innesto del Torino per la fascia sinistra risponde al nome di Borna Sosa, esterno sinistro croato prelevato dall'Ajax. Per scoprire meglio le caratteristiche di questo calciatore abbiamo fatto alcune domande ad un suo connazionale che in carriera ha ricoperto un ruolo simile e che ha giocato nel Toro. Si tratta di Robert Jarni, calciatore croato che in granata ha giocato nella stagione 1993/94 e ha raccolto 31 presenze fra tutte le competizioni (condite anche da una rete realizzata contro il Lillestrøm in Coppa delle Coppe. Jarni adesso ha intrapreso la carriera da allenatore e la sua ultima esperienza è alla guida della Nazionale U17 della Croazia tra il 2022 e il 2024.

Buongiorno Robert, da croato come ci presenta Borna Sosa? Che tipo di giocatore è?"Lui è un ragazzo molto bravo. Quando era molto giovane è andato a giocare prima in Germania e poi in Olanda. Qua però non si è trovato molto bene perché è arrivato anche un altro croato come Sutalo ma nell'ultimo periodo l'Ajax ha cambiato moltissimi giocatori. Credo quindi che questo non sia stato d'aiuto e lui non si è trovato molto bene avendo anche poco spazio".

Cosa non ha funzionato nella sua avventura con l'Ajax?"Per mettere dei giovani in una squadra che cambia tanti giocatori non è buono. Sinceramente credo che minimo tre mesi servano per poter fare tutto quanto bene e lavorare al meglio conoscendosi, serve questo tempo per far vedere quelle cose che nell'Ajax stavano aspettando".

In Italia può ambientarsi bene?"Credo di sì sinceramente, Sosa è un ragazzo che ha una bella gamba e ha anche un sinistro molto buono. Penso che alla fine nel Torino possa essere molto utile per la squadra".

Nel Toro c'è anche Vlasic che potrebbe aiutarlo ad ambientarsi..."Sì esatto, nel Toro c'è anche lui. Lui è già da due anni nel Toro e sicuramente questo può essere un aiuto per la lingua e per agevolarlo nell'inserimento".

Fare bene nel Torino potrebbe essere utile per Sosa anche in ottica Nazionale?"Sì, tutto dipende da lui. Deve riuscire a fare bene e farsi aiutare anche da Vlasic, si può ambientare presto. Spero che possa fare bene. Io credo che possa far felici i tifosi, è molto bravo. Conosco bene anche il suo preparatore atletico perché lavoravamo insieme quando allenavo la Croazia U17. Spero che vada bene per tutti e due, sia Borna che il Toro".